El desafío de Paraguay es tener gente empleable

Paraguay está recibiendo más inversiones del extranjero, pero continúa bajo en proporción al tamaño de su economía. Nuestro ambiente de negocios es excelente frente a países de la región donde la ideología de la izquierda amenaza sus economías de mercado. La reciente evaluación positiva del Gafilat y el mejoramiento de la calificación del riesgo país agregan aspectos atractivos al país. El foro de inversiones “Invest in Paraguay” a realizarse en setiembre genera mucha expectativa y convocatoria. ¿Verdaderamente qué nos impide crecer más?

El riesgo de la inseguridad jurídica es una realidad, pero eso se resuelve exigiendo una mayor rentabilidad. La ineficiencia del Estado en sus regulaciones y aprobaciones se soluciona estableciendo alianzas con empresas locales. Un menor tamaño de mercado se soluciona con una producción destinada al inmenso mercado brasileño, o realizando importaciones de bienes casi terminados y se finalizan localmente. Todo desafío tiene una solución ajustando el modelo de negocio. Existe un desafío enorme que todos los emprendimientos encuentran, pero no se lo menciona públicamente, no es políticamente correcto que un extranjero lo comente, el hecho de que no disponemos de suficiente capital humano calificado para ejecutar el negocio que sea. Este factor es nuestro freno real.