El Covid ya se cobró 23 vidas en los ocho primeros días de agosto

Tres muertos por día. Con esta media y 23 nuevos decesos en solo ocho días. Así se presenta el panorama en el inicio de este lúgubre agosto. En todo julio fueron 32 muertes.

El Covid-19 no perdona y va en aumento; en los últimos días se duplicaron las internaciones como pacientes que demandan cuidados intensivos. El epicentro se presenta en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, que junto con Asunción y Central reportan el 90% de infectados por el virus a la fecha en Paraguay. Tan solo el jueves pasado, Salud reportó 5 fallecidos, la mayor cantidad de decesos registrados en un solo día. Además de 315 nuevos positivos que dispararon la curva de contagios que sigue en ascenso con la multiplicación de los casos sin nexo, que superan los 600. “Coincidimos en que estamos teniendo un aumento notable de casos confirmados, así también con un histórico de fallecidos al día, pero también noticias positivas, tenemos un gran número de recuperados. Los casos activos son una proporción menor a los recuperados”, lanzó en tono alentador Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública (MSP). En su último reporte, la cartera sanitaria informó de 197 nuevos casos en 1.021 muestras procesadas. 101 contactos y 96 sin nexo, todos en aislamiento. Hay 84 pacientes internados, 31 en terapia intensiva, 58 recuperados, sumando 5.181 sanados. Total de confirmados 6.705. También se registraron 3 fallecimientos; un hombre de 69 años en el Hospital Nacional de Itauguá, un hombre de 86 en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este y una mujer de 58 años en el Hospital Regional de Paraguarí. “Este es un momento oportuno para aferrarnos a las medidas que son sumamente efectivas y que nos permitirán estabilizar los números y avanzar de manera segura a otra fase”, expresó el ministro Julio Mazzoleni en su conferencia semanal. La situación epidemiológica en Alto Paraná, Central y capital empujaron a las autoridades sanitarias a recomendar al Poder Ejecutivo la extensión de la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 30 de agosto. Salud aplicará desde esta semana nuevo protocolo de definición de positivos Covid-19, principalmente en las zonas de circulación comunitaria sostenida como Asunción, Central y Alto Paraná. Es decir, donde hay dificultad para diferenciar casos sin nexos de contactos, se definirán como caso positivo, o podrían ingresar como probable o bien ser descartado. Falta de reactivos En paralelo, la red de Laboratorios del Ministerio de Salud informó ayer que las tomas de muestras para el test de Covid-19 se redujeron y centraron en un grupo determinado a fin de ajustar trabajos de muestreo y entrega de resultados a pacientes de urgencias, internación, fallecimientos con resultados no concluyentes o seguimientos de casos positivos. Esta medida fue adoptada ante casos de contagios registrados en el laboratorio de Senacsa, según responsables del área de laboratorios, desmintiendo que esta limitación se deba a la carencia de insumos para el testeo. Mazzoleni admitió que lo que hay es un déficit en el procesamiento de muestras por la escasez de reactivos y brotes en los laboratorios Central y Senacsa. Mascarillas La directora Viviana de Egea dijo que probablemente vamos a necesitar usar de forma masiva las mascarillas por un tiempo, a mediano plazo porque es lo que finalmente está protegiendo a la población de los contagios; “el lavado de mano, la higiene con soluciones de alcohol debería ser algo permanente. El no compartir utensilios”, instó en La Lupa, por Telefuturo.



Incremento. En lo que va de este mes se superó la veintena de decesos. Total de muertes llega a 72.



Casos. Establecerán nuevo concepto para definir a los sin nexo en zonas de circulación sostenida.



Foco. En penitenciaría asuncena se acumulan los casos positivos entre internos y guardiacárceles.



Testeo. Por la escasez de reactivos y brotes en laboratorios, se limitan testeos a casos urgentes.



nueva amenaza a la salud



LAS CIFRAS



6.705

son los casos positivos del nuevo coronavirus detectados en el país desde el inicio de la pandemia.



1.452

es el número de Covid-19 que siguen activos, principalmente en Asunción, Central y Alto Paraná.



5.181

es el total de personas que superaron la enfermedad pandémica en nuestro país.



Rolón dio negativo

El viceministro de Salud, Julio Rolón, dio negativo a la prueba de Covid-19, luego de haber presentado síntomas la semana pasada tras su estadía en Alto Paraná.

Así lo comunicó a través de su cuenta de Facebook, pidiendo oraciones por los pacientes que están en terapia intensiva e insistir en no olvidarse del modo seguro de vivir: la utilización de tapabocas, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.