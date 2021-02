El Covid no deja en paz

Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), fue tajante y confesó en FALG por la 1080 AM que existe una relajación al cumplimiento del protocolo: “Se relajaron los jugadores e integrantes del CT de los clubes”, sostuvo el médico. Destacó además que a consecuencia de ello se notan los aumentos de los casos de coronavirus en los distintos equipos.

“Me tocó encontrarme en lugares sociales con integrantes de cuerpos técnicos de los clubes. No puede ser que nos encontremos con un DT de Primera en un restaurante”, indicó el jefe médico de la APF y añadió además que “para que me encuentre en más de dos ocasiones con gente del protocolo ya no es mucha casualidad”, dijo. A lo que remarcó que “es comprensible que haya un cansancio porque ya llevamos muchos meses. La gente se acostumbra y ya no cumple las normas”, resaltó.

Intranquilo, el galeno finalizó sosteniendo: “Me preocupa más el tema médico que el deportivo. No sé si hay posibilidad de que se altere la programación de los partidos”, se preguntó, refiriéndose a todos los casos que saltaron ayer en torno al 12 de Octubre y Libertad.

Cabe destacar que para el Apertura 2021, la APF amplió el número de jugadores en planilla (35), previendo un contagio masivo y para evitar que se suspenda algún partido por el caso de Covid.

PREOCUPACIÓN. “Hay más casos. No sé con qué equipo vamos a jugar, ya no tenemos volantes y un arquero también ya dio positivo”, expresó el DT Pedro Sarabia a El Extra de FALG. “Puede haber más casos en el 12 de Octubre, me atrevo a decir que podrían ser diez casos. Entre jugadores y CT. Estoy preocupado, en casa ya hay personas de mi familia con síntomas”.

EN LA HUERTA. La Comisión Médica informó de cinco personas infectadas dentro del plantel de Libertad; tres casos fueron comunicados.

Anoche saltó un caso positivo en Sol de América.