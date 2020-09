El Covid mata a una persona por hora y ministro dice que será peor

Sin tregua, a seis meses del inicio de la pandemia. En promedio, una persona muere cada hora en Paraguay a causa del Covid-19 desde inicios de setiembre, mientras la escalada de contagios aumenta a un ritmo acelerado, como también los pacientes con cuadros graves. Sin embargo, las camas de terapia intensiva están al tope en centros de referencia, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y el Hospital Nacional de Itauguá.

Del 1 al 7 de setiembre se registraron 123 fallecimientos de pacientes con cuadros graves de la enfermedad pandémica. Prácticamente una víctima fatal cada 60 minutos. El Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, refirió que cada vez los números de la pandemia son más duros, que se superan las 15 muertes diarias proyectadas y la cantidad de positivos por testeos, que son más del 50%. La sobrecarga en el sistema de Salud Pública se refleja en la situación actual del Covid-19 con la ocupación del 100% de los respiradores que fueron habilitados para la atención de pacientes críticos. “La realidad marca que nosotros no tenemos prácticamente un respirador libre en el sistema público, es decir, si llegase una persona que necesita un respirador hoy no vamos a poder sostener. La ocupación está al 100% en los hospitales”, aseveró. Ante esto, el médico del Ineram afirmó que la gente debe comprender que ahora más que nunca todos tenemos que protegernos, ‘‘porque ya se llegó al punto donde la atención que podamos brindar no va a ser del todo correcta al no tener los mecanismos para ofrecer los servicios”, dijo Fusillo a Monumental 1080 AM. Si bien el colapso para la atención de los cuadros críticos es un hecho, Fusillo aclaró que sí se tienen disponibles camas para pacientes de gravedad moderada y aquellos que requieran de oxigenación. Por su parte, la Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, aseguró este lunes que están “casi al tope” de llegar al 100% de ocupación de camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Recursos humanos La senadora Desirée Masi explicó esta semana desde su cuenta de Twitter que el colapso del sistema no se mide por cantidad de respiradores libres, que se evalúa por cantidad de recursos humanos especializados disponibles. ‘’Sin olvidar que la mayoría trabaja en 2 o 3 lugares. Como en toda la región. Respiradores no tienen “piloto automático”, cuestionó. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dijo que si hay posibilidad de tener más camas de terapia, se necesitaría una reingeniería y que hay cierto espacio de crecer en ciertos lugares. ‘’Vamos a seguir creciendo en terapia, es un desafío por la falta de recursos humanos, pero para ello, se hacen capacitaciones y reingeniería de guerra”, dijo el alto funcionario. Confirmó que hay una altísima ocupación de camas de terapia intensiva no solo en el Ineram, también en el Nacional de Itauguá, ambos centros referenciales en la lucha contra el Covid-19. Auguró que vendrán tiempos más duros, incluso aún con las medidas sanitarias, la cuarentena, testeo, distanciamiento. “Es de esperar que haya empeoramiento antes de que mejore”. Las proyecciones que elaboró la semana pasada el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, EEUU, estima que al 30 de setiembre la cifra de muertes superaría las 850, pero el panorama se ve más oscuro. Según esta predicción, el promedio de casos fatales diarios sería de 15, pero la realidad supera esta cifra con más de 20, día de por medio. ‘’Ahora escuchamos números que golpean más. Siempre se habló de que el día que tengamos más de 15 fallecidos íbamos a estar en una situación crítica, ayer (domingo) tuvimos más de 20, estamos batiendo nuestro propio récord’’, lamentó el neumólogo.



Confirman 867 nuevos casos y 14 fallecidos

La “maldita primavera”. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 14 decesos más en este atípico y lúgubre setiembre. Con esta cifra ya ascienden a 449 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en Paraguay. En 2.754 muestras procesadas se detectaron 867 nuevos casos positivos de coronavirus, todos en aislamiento. Con ello se eleva a 23.353 la cantidad de contagiados con el virus desde que se detectó el primer caso en el país, el 7 de marzo, hace seis meses. En lo relacionado con las internaciones, la cartera sanitaria informó que la cifras también se van incrementando rápidamente; ayer treparon a 501 internados, de los cuales 101 están en la Unidad de Terapia Intensiva. En contrapartida, la nota positiva la dieron los recuperados que ayer fueron 391, sumando así 11.524 que ya le ganaron la batalla al virus.