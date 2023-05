El Club de Ejecutivos pedirá a Peña facilitar venida de inversiones al país

Jaime Egüez, presidente del Club de Ejecutivos, indicó que estos serán los principales puntos que peticionarán al presidente electo, Santiago Peña, antes de que asuma al frente del Poder Ejecutivo.

El empresario añadió que, en este momento, el principal objetivo del sector privado es generar nuevos empleos, pero para alcanzar esa meta el nuevo gobierno deberá facilitar y simplificar los pasos para la apertura de nuevas empresas de capital extranjero en el país.

Egüez indicó que ya se dio un gran paso con el programa desarrollado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con la herramienta de las Empresas de Acción Simplificada (EAS), pero aún afrontan muchos problemas con la Seprelad, en el tema de la activación de fondos provenientes del exterior.

El titular del Club expresó que es imperativo simplificar los controles de las divisas extranjeras, sobre todo cuando está comprobadamente claro el origen de los fondos.

“Migraciones, por ejemplo, ya pudo simplificar los trámites, ya durante el actual gobierno, para otorgar cédulas temporales al inversionista extranjero, pero creemos que el nuevo presidente tiene que atender el tema en los primeros 100 días de su gestión para acelerar y simplificar los trámites para la radicación de mayor cantidad de inversiones en el país”, señaló.

LUCHA FRONTAL. El segundo punto a solicitar por los empresarios del Club de Ejecutivos hace relación con una lucha más frontal contra el contrabando, de forma a disminuirlo sustancialmente.

Egüez alegó que el nuevo gobierno debe lograr que funcionen los controles para lograr que el contrabando caiga al mínimo. “El contrabando atiende a una red de informalidades. El que se dedica a esta actividad no cotiza en IPS, no forma parte de la economía formal, no tributa, pero, además, cada cargamento ilegal ingresado al país es una oportunidad menos para la industria local. Sabemos que el tema es muy complejo, porque casi el 70% de la población está en zonas fronterizas, como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Gran Asunción, pero es un tema que necesitamos combatir a fondo para formalizar a nuestra economía”, expresó Egüez.

Mantener la estabilidad macroeconómica y del dólar

Otro de los puntos fundamentales que planteará el Club de Ejecutivos al presidente electo, Santiago Peña, hace relación con la reactivación económica, para lo cual considera como vital mantener la estabilidad macroeconómica. Al respecto, este gremio empresarial sostiene que Peña deberá buscar administrar el Equipo Económico y conciliar una posición con respecto a la política fiscal –administrada por Hacienda–, y la política monetaria –gestionada por el Banco Central–. “Por suerte, Peña estuvo al frente del Ministerio de Hacienda y del BCP y precisamos mantener una razonable estabilidad del dólar y no permitir que la inflación se nos vaya de las manos. Así también, debemos controlar el déficit fiscal, pues no habrá reactivación económica posible si aumentan los impuestos”, adujo. Es importante resaltar que la Unión Industrial Paraguaya también presentará sus peticiones a Peña.