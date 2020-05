El Chiqui Arce pega duro

Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño, pegó duro a los corruptos. Dijo además que los dirigentes deportivos no se abren al diálogo. Criticó los últimos casos de corrupción en el Gobierno. “Es una vergüenza cómo la corrupción se ha vuelto una tarea normal y cómo la Justicia está tan podrida; está todo a la vista, da dolor al ciudadano normal y que todo sea una mafia”.

En tanto, contó cómo se trabaja en cuarentena, la revisión constante que realiza con su cuerpo técnico de videos y las proyecciones de cara al retorno a la actividad.

Sobre el retorno fue crítico, ya que las reuniones que se tienen son entre dirigentes, Ministerio de Salud y los doctores, excluyendo el pensar de los jugadores y cuerpos técnicos, algo que molesta a Arce. “Parece que a los dirigentes no les gusta mucho eso de abarcar en el diálogo; es importante que ya sumaron a los médicos; hablaremos con el doctor del club y trabajaremos en los protocolos”, aseveró Arce a medios radiales (800 AM). “Creo que como mínimo hasta julio no va a haber torneo; mirando con este tema de la apertura de la cuarentena, mantenemos un mes que sería junio para entrenar y julio para competir”, apuntó.

CABOS SUELTOS. Más precisamente sobre los protocolos de salud y bioseguridad, Chiqui dijo que la idea de los 90 días de encierro para los futbolistas generó mucha reacción, pero que hay demasiados aspectos que están en el aire: “Todavía no sabemos la amplitud del protocolo, creo que hay muchas cosas que ver antes de los 90 días de encierro, hay demasiadas situaciones, tipos de entrenamientos, transportes, vestimentas, cómo higienizarse, el distanciamiento familiar, la concentración, repetición de exámenes, infinidad de cosas”.

Mientras tanto, mantiene el contacto diario con sus jugadores, todos divididos en grupos (arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros), un trabajo que según él hasta ya le es pesado a sus jugadores. “Lo único diferente fue no tener contacto en la cancha, del día a día, pero el resto en todo lo normal, a veces los canso porque les reclamo que no me responden mensajes (risas).