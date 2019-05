El ascenso espera lo que la madre naturaleza disponga

A partir de las 10.00, la tercera fecha de la Intermedia debe iniciar con el choque entre Independiente vs. RI 3 Corrales en el Ricardo Gregor de Campo Grande, el primero de los dos partidos televisados de esta fecha. Por la tarde prosigue la jornada con Trinidense vs. Yegros y Fernando de la Mora vs. 2 de Mayo, ambos desde las 15.00 y la ronda se completa mañana (ver infografía).

En la Primera B, hoy abren la fecha 2, desde las 10.00, Martín Ledesma de Capiatá vs. Deportivo Recoleta en el estadio del 29 de Setiembre de Luque; más tarde, desde las 15.00: Tembetary vs. Capitán Figari en el Complejo Maracaná de Villa Elisa; Presidente Hayes vs. 29 de Setiembre en el estadio El Fortín de Tacumbú y Tacuary vs. Cristóbal Colón de Ñemby en el barrio Jara.

En la Primera C, todos los partidos de la fecha 2 se juegan mañana, a las 15.00: Pettirossi vs. 12 de Octubre SD, Valois vs. Oriental, 1° de Marzo vs. Humaitá, Gral. Caballero CG vs. Juventud, Olimpia de Itá vs. Pinozá y Benjamín Aceval vs. Sport Colonial.