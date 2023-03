El arte de conversar y aprender a través del juego

Alguna vez te has preguntado que es lo que nos hace verdaderamente humanos? Históricamente, varios filósofos han debatido acerca de la importancia de la lengua, como vía para que los humanos puedan comprenderse y apuntar hacia una posible armonía social. Humberto Maturana (filósofo chileno), decía que la vida social se da en el reflexionar, en el conversar y en el escuchar. Somos seres emocionales, y lo que nos hace verdaderamente humanos es el lenguaje, a partir de cuál surge la aceptación del otro, es decir: El amor.

Don Gregorio Gómez, poeta popular, luchador social y ex militante de las Ligas Agrarias, también habla de algo parecido, según Don Gregorio hay 4 pasos importantes para alcanzar la sabiduría que son Ñahendu (escuchamos), Ñaporandu (preguntamos), Ñanemandu’a (recordamos) y Ñanearandu (adquirimos conocimientos y saberes).

Y Bartomeu Meliá, antropólogo, contaba en sus escritos que para los guaraníes la cultura es un modo de ser y la palabra lo es todo.

Un pueblo se conoce a sí mismo a través de su lengua. Si la lengua, que es mayoritaria en el país, es menospreciada, se trata de un atentado contra los derechos de la mayor parte de la población. Un pueblo que no tiene acceso a información en su lengua es un pueblo olvidado, que no tiene oportunidad de reclamar sus derechos y no puede hacer escuchar su voz.

Si pudiésemos pensar fuera de nuestra burbuja, podremos ver lo difícil que es la comunicación en nuestro país, con un supuesto bilingüismo y encima olvidando la existencia de las demás lenguas indígenas presentes en nuestro país.

¿Cuál es el idioma que más escuchamos por las calles? Definitivamente, es el guaraní. Escuchamos a las personas comunicarse en guaraní en el mercado, en los colectivos, etc., sin embargo, a todas se les impone el español.

Es decir, ¿cómo se podría pretender que el conocimiento llegue a todas las personas cuando no se le da importancia a la lengua mayoritaria? A pesar de los pequeños avances, seguimos sin poder comunicarnos para lograr conversaciones que, tal vez, nos ayuden a evolucionar como sociedad.

Sin el lenguaje, ¿cómo podremos conocernos a nosotros mismos y a los demás? ¿Cómo lograremos una conversación? ¿Cómo llegaremos a conocer nuestra historia e identidad? Y si no conocemos nuestra verdadera historia, ¿cómo llegaremos a poder comprender nuestro presente?

Sin embargo, desde las bases educativas se le resta importancia al idioma guaraní, pues no hay una didáctica atractiva para aprenderlo. Varios teóricos hablan acerca una división existente entre los que hablan y los que no hablan guaraní, como si fuesen “dos bandos”. Don Gregorio Gómez habla de la división de “dos culturas”.

El Estado paraguayo, posiblemente, reconoce esta problemática de la comunicación. Sin embargo, mientras sostiene un discurso de que es un país bilingüe y pluricultural, reconociendo al guaraní como idioma oficial junto con el castellano, a la vez lo sanciona al no incluirlo en los programas de las materias oficiales en otros niveles educativos, y atenta contra él al no proteger a las poblaciones que sostienen esta lengua.

La pregunta es, ¿se podría a través del juego promover la conversación y aprender una lengua que por muchos años fue subestimada?

Cultura Guaraní es una revista que busca visibilizar las raíces de nuestros problemas y su repercusión actual. En el marco de esta revista, se lanza el juego de mesa llamado Ñañe’ê que significa Hablemos. A través del juego y otras metodologías se pretende promover la “conversación” entre las personas e ir uniendo emociones. Uno puede aprender frases en guaraní y a la vez entablar conversaciones que surgen a partir de las palabras, dar vueltas sobre varios temas lo cuál permite a las personas compartir y a la vez aprender jugando.

Ñañe’ê es lanzado dentro del proyecto Cultura Guaraní una revista en formato transmedia que busca una forma dinámica y participativa visibilizar la cultura y los problemas de los diferentes pueblos guaraníes y del idioma guaraní.

Dignificar el idioma y la cultura guaraní es una tarea que nos corresponde a todos, y es una forma de lucha contra la desigualdad. Visibilizar la cultura de los pueblos indígenas, y todos los agravios por los cuales atraviesan, es una necesidad urgente.