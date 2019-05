El accionar de Basa requiere revisión del BCP, según Seprelad

La titular de Seprelad no descartó que esté ante operaciones sospechosas de lavado de dinero, en caso de que se detecte que no se efectuó la debida diligencia. “Amerita la revisión del caso, yo creo que hasta el propio banco (Basa) va a querer una revisión del caso; nosotros (Seprelad) no podemos entrar en una institución, la revisión in situ en este caso lo hace el Banco Central”, sostuvo.

El diario brasileño O Globo sorprendió el domingo al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paulista, con sede en São Paulo (Brasil) recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (aproximadamente USD 1,7 billones), a través de aviones especialmente fletados para esas acciones.

“Lo que ahí hay que evaluar es, si producto de qué viene esa operación (…); hay que hacer la debida diligencia especialmente cuando estas operaciones son complejas, insólitas y significativas, especialmente cuando se trata de remesas (…); luego, a quién se está enviando estos billetes, hay que cuidar con quiénes estamos interactuando”, dijo.

González anunció que el 2 de junio próximo entrará en vigencia la nueva normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en bancos y financieras, donde se amplían mecanismos de control en relaciones de corresponsalía, remesas físicas y requisitos de identificación para operaciones de remesas, entre otras.

Reconoció que los riesgos de que se cometan actos de lavado de activos “siempre van a existir”, especialmente cuando se trata de transferencia física de billetes, por lo que consideró importante la acción que se ejecute cuando se detectan casos sospechosos para salir airosos del próximo examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu, recalcó por su parte que la coordinación entre los tres poderes del Estado es vital para lograr resultados en el combate al lavado de dinero y cumplir así las recomendaciones internacionales que se brindaron a Paraguay para evitar ingresar a la lista gris.

Informó que se conformó el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, que integran los entes reguladores como el BCP, la CNV, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y otras instituciones, a fin de afinar estrategias en conjunto para detectar y prevenir casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. “Nos reunimos para ver cuál sería el plan estratégico para encarar lo que se viene con Gafilat”, explicó.

Superintendencia desconoce caso

La Superintendencia de Bancos no conoce ni ha sido notificada formalmente por ninguna autoridad competente del Brasil sobre el alcance de la investigación en la que supuestamente se vincula al Banco Basa, según puntualizó ente regulador.

“En tal sentido, la Superintendencia de Bancos no dispone de información suficiente para emitir opiniones sobre eventuales responsabilidades del banco paraguayo en el caso Lava Jato”, especificó la fuente.

Hay una resolución del BCP por la cual es obligatorio para bancos obtener la autorización para remesar físicamente divisas al exterior, respondió ante una consulta de UH.