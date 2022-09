El 1x1 de la Albirroja

Antony Silva 9: El portero albirrojo estuvo en una noche excepcional, tapó absolutamente todos los balones que fueron a su portería, sin dudas el jugador que representa a la selección nacional en su historia. Aguerrido, líder, empujando al grupo con su actuación, contagiando al resto. Actuación más que consolidatoria.

Iván Piris 5: Perdido por momentos, desbordado por otros. No pudo parar los avances de los atacantes mexicanos, muy lento e inconexo con sus compañeros de zaga.

Bruno Valdez 5: No pudo responder en gran forma debido a la cantidad de atacantes mexicanos que se le venían encima, entonces también fue superado en su marca.

Saúl Salcedo 5: Misma situación que su compañero Bruno, se vio superado en el primer tiempo por la velocidad de los mexicanos.

Mateo Gamarra 6: De lo mejor en la zona defensiva, pudo equiparar por momentos los desbordes mexicanos y frenar los ataques. Cuando tuvo la pelota fue para adelante sin miedo, pese a ser su debut, jugó concentrado y conectado.

Richard Sánchez 5: Al parecer los nervios le juegan en contra cada vez que se pone la albirroja porque es un gran jugador pero le cuesta rendir bien.

Lorenzo Melgarejo 6: Como segunda punta en la complementaria pesó mejor que de volante, tuvo mayor contacto con el balón y pudo generar.

Richard Ortiz 6: Tuvo que correr más que la cuenta el capitán, ante ese panorama no podía rendir de la misma forma que se espera del capitán. De igual forma salió bien al cruce por varios momentos, si es bien acompañado, podrá ser clave.

Andrés Cubas 4: No pudo nunca conectarse con el equipo. No generó fútbol, no marcó, y solo tuvo algunos chispazos de juego. Sigue siendo intrascendente en la Selección.

Derlis González 6: Estuvo siempre atento al juego, la muestra fue el gol. Siempre juega con otro chip en la Albirroja, le suma su categoría y visión al equipo, está en el lugar correcto en el momento justo.

Carlos González 6: Luchó, hizo huecos en la defensa, probó de corta y larga distancia, solo le faltó el gol al delantero. Es un referente de área que si es bien alimentado hará muchos más goles.

Matías Galarza 6: Combativo y peleador, en su debut mostró cosas interesantes ya que es rápido por los costados y pudo generar peligro por momentos.

Diego Gómez 5: Ingresó muy tarde en el partido, por su despliegue y proyección podría ser una buena pareja con Richard Ortiz, para ocupar espacios en la marca.

Ángel Cardozo Lucena s/n: Al igual que Gómez ingresó tarde al partido, será una pieza de recuperación.

Guillermo Barros Schelotto 5: Aún no le encuentra la vuelta a sus jugadores, parece no conocerlos en totalidad. Tardío en los cambios y de momento no se le ve su impronta al equipo.