Efraín dice que la gente lo prefiere frente a Santi y Toro

El presidenciable Efraín Alegre participó de una reunión de dirigentes liberales y de la Concertación en el Departamento de Misiones, dentro de su marcha hacia la candidatura a presidente de la República. Alegre expresó que los sondeos le favorecen, incluso al medirse con precandidatos colorados.

“En todas las mediciones que hoy se están haciendo, no solamente a nivel de la oposición sino que estamos arriba de todas las candidaturas que se están discutiendo en el Partido Colorado –la de Santiago Peña y Hugo Velázquez–. La gente me dice que me acompañará por la firmeza y porque yo no voy a transar. En este actividad más allá de los discursos, los hechos son importantes”, dijo el precandidato y actual titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).