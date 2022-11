Efraín defiende uso de padrón nacional y minimiza críticas

El precandidato a presidente del PLRA por la Concertación Nacional Para un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, restó importancia a las críticas que saltaron nuevamente por parte de los colorados que figuran en el padrón nacional a ser utilizado en las internas del conglomerado de partidos y movimientos.

Alegre afirmó que los cuestionamientos no son sino fruto de la desesperación de los colorados que “usan la mentira diciendo que quieren que se les saque porque no se afiliaron a la Concertación. En la Concertación no existe afiliación, usamos el padrón nacional de los paraguayos; no somos partidos, somos la patria que sueña, los que queremos el cambio. La Concertación es la unidad de la gente decente para hacer la alternancia, el cambio e iniciar los nuevos tiempos en la patria”, dijo en un discurso durante un mitin político.