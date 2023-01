“EEUU revela subordinación de la Justicia en Paraguay”

“Una Justicia sumisa, subordinada, que se tiene que modificar, comenzando por el Ministerio Público. Esto no pasa por un cambio constitucional, sino por hacer funcionar el sistema de justicia”, dice.

Espera que con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la institución “pueda funcionar mejor, porque hasta ahora la experiencia no ha sido buena“.

Recuerda que a Hugo Velázquez se le tiene en la mira desde su época en que fue fiscal en el Alto Paraná. “Pero las sospechas sobre su actuación no fueron obstáculo para su candidatura a vicepresidente”, aclara. En tanto que, en el caso de Cartes, mientras fue presidente, hubo hechos muy graves que no fueron tomados en cuenta. Citó el caso del asalto a tiros del local del Partido Liberal, que derivó en la muerte del joven Rodrigo Quintana, “con complicidad de la Fiscalía que no investiga en serio el hecho”.

Se puede escribir una lista de episodios graves durante su gobierno, insiste, “que no fueron aclarados y mucho menos investigados”.

Le sorprende, por tanto, que los partidarios de Cartes pidan en estos momentos la expulsión del embajador de los Estados Unidos, “mientras que el candidato a presidente de este sector, Santiago Peña, fue al país americano a tratar de atar relaciones y buscar mantener un cierto nivel de vinculación buena”.

Line Bareiro confiesa que le resulta difícil entender la vinculación que señala EEUU de ambos políticos con el Hezbollah, grupo islámico al que se le vincula con el terrorismo. “En el caso de Cartes, porque se le considera muy cercano a la extrema derecha de Israel”. A menos que la acusación tenga que ver con el avión venezolano-iraní que estuvo en Paraguay el año pasado para llevar cigarrillos de Tabesa, la tabacalera de Cartes. Admite que faltan elementos para ubicarles como partidarios del terrorismo islámico. “Sobre este punto, faltan más datos”, resalta.

En cuanto a las consecuencias económicas que traerán las sanciones a las empresas de Cartes, cree que además de la drástica desvinculación del empresario chileno, Andrónico Luksic, todavía se verán otras consecuencias.



