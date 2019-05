EEUU destina USD 16.000 millones a productores por guerra con China

El grueso de los fondos se pagará directamente a los productores y una pequeña parte será destinada a comprar alimentos para programas de ayuda, como por ejemplo, bancos de alimentos y comidas en las escuelas, dijo el secretario de Agricultura, Sonny Perdue. “El plan que estamos anunciando asegura que los granjeros no padezcan por los injustos aranceles de represalia, impuestos por China y otros socios comerciales”, dijo Perdue. “Los granjeros preferirían tener comercio en vez de ayuda, pero sin comercio van a necesitar mucho apoyo”, remarcó.

La agresiva estrategia arancelaria del presidente Donald Trump desató firmes represalias de China y otros socios comerciales que apuntaron hacia donde le duele a EEUU: su sector agropecuario.

La soja y el cerdo fueron los objetivos primarios, pero muchas otras producciones sufrieron directa o indirectamente. El de ayer es el segundo programa de ayuda al sector, luego del de 12.000 millones de dólares lanzado el año pasado.

A comienzos de mes había esperanzas de que EEUU y China cerraran su guerra comercial. Empero el optimismo se evaporó, cuando Trump dijo que Pekín desconoció compromisos ya asumidos, e inmediatamente más que duplicó a 25% los aranceles a productos chinos importados por 200.000 millones de dólares. Además, Trump considera imponer medidas similares contra productos aún no alcanzados todavía por tarifas punitivas. “China no jugó dentro de las reglas durante mucho tiempo y el presidente Trump se plantó ante ellos y les envió el mensaje de que EEUU ya no tolera más sus prácticas comerciales desleales”, dijo Perdue.

El dinero obtenido por los aranceles financiará indirectamente el gasto de la ayuda a los granjeros, explicó.

El Departamento de Agricultura calculará el daño causado por las represalias sufridas por EEUU, y funcionarios dijeron que el primero de los tres pagos previstos se haría en julio o agosto.

La suma que recibirá cada productor se basará en el daño sufrido por cada condado estadounidense y se harán pagos similares, tomando en cuenta la superficie cultivada, sin importar el plantío, para así evitar distorsiones en las decisiones de siembra. Las cosechas previstas incluyen alfalfa, cebada, canola, maíz, lentejas, arroz, maní, garbanzo, sorgo, soja, girasol y trigo. Productores de lácteos y de cerdo también recibirán asistencia.

El FMI advierte que la crisis hace peligrar el crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que la guerra comercial entre EEUU y China hace peligrar la recuperación económica mundial prevista para la segunda mitad de 2019. Gita Gopinath, economista jefe del FMI, refutó directamente la afirmación del presidente Donald Trump de que los aranceles son pagados por China y dan una ganancia inesperada al Tesoro de EEUU, y de que su postura agresiva ayudará a reducir el déficit comercial con el gigante asiático. Gopinath, junto con Eugenio Cerutti, y el economista Adil Mohommad, alertó que el daño económico sería aún peor si Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles elevados a todos los bienes importados de China, ya que eso “restará aproximadamente un tercio de un punto porcentual del PIB global en el corto plazo”.