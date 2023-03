EEUU designa a 3 más y amplía a 9 la lista de corruptos significativos

El Gobierno de los EEUU amplió a nueve la lista de funcionarios y ex funcionarios paraguayos declarados significativamente corruptos, al designar ayer como tales a Édgar Melgarejo Ginard, ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac); Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario del Poder Judicial.

El anuncio fue hecho por el embajador de los EEUU, Marc Ostfield, durante una rueda de prensa en la legación diplomática, donde leyó un comunicado que afirmaba que las designaciones las hizo el secretario de Estado de su país, Antony Blinken.

“El secretario recibió información fidedigna de que Melgarejo malversó fondos públicos para beneficio personal durante su mandato en el cargo público, y que Bogarín y Ferreira interfirieron en los procesos judiciales para su propio beneficio personal”, expresó el diplomático.

LAS CAUSAS. “Las acciones de Melgarejo socavaron la fe del público en la respuesta del Gobierno a la pandemia del Covid-19, y Bogarín y Ferreira socavaron la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Paraguay y de otras instituciones públicas”, agregó.

Ostfield explicó que los nuevos designados y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a EEUU y que se trata de una acción unilateral del Gobierno de su país para proteger sus fronteras y su sistema financiero, “al mantener a los funcionarios corruptos y sus ganancias ilícitas fuera de nuestro país”, añadió.

Melgarejo Ginard fue procesado por las compras de los “tapabocas de oro” en la Dinac durante la pandemia, en tanto que Bogarín Alfonso también integra el Consejo de la Magistratura y participó en la reciente conformación de la terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para ocupar la vacancia dejada por Antonio Fretes.

“Estados Unidos seguirá denunciando la irresponsabilidad de aquellos que abusan de los cargos públicos para beneficio personal, sin considerar su afiliación política, riqueza o conexiones personales. Seguiremos apoyando al pueblo paraguayo a combatir la corrupción y la impunidad”, manifestó el embajador.

La lista de los demás declarados significativamente corruptos por EEUU la encabezan el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, a los que se suman el ex senador Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado; el diputado Ulises Quintana y el abogado Juan Carlos Duarte. Fuentes de la Embajada de EEUU aclararon que no se descartan nuevas designaciones en el futuro, teniendo en cuenta que el Departamento de Estado revisa activamente la información sobre funcionarios de gobiernos extranjeros.

Familiares afectados

La designación de la Embajada de los EEUU por involucramiento en corrupción significativa de Édgar Melgarejo Ginard, Jorge Luis Bogarín Alfonso y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez también abarca a miembros de la familia inmediata de los mismos, según aclaró la legación diplomática.

“El Departamento de Estado está designando públicamente a la cónyuge de Melgarejo, Michelle Halley Blanco; a su hijastra, Paola Michelle Páez Halley, y a su hijo menor de edad”, indicó la Embajada en un boletín de prensa.

“Además de Bogarín, designa públicamente a la

cónyuge Karen Leticia González Orrego y a sus hijos menores. Además de Ferreira, el Departamento de Estado designa públicamente a su hijo menor”, indicó.

La Embajada de Estados Unidos aclaró que las designaciones son una acción unilateral.