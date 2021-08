EEUU advierte que existe amenaza real de nuevos ataques en Kabul

Al menos 160 civiles, la mayoría afganos, y 13 soldados estadounidenses fallecieron en el atentado, de acuerdo con el nuevo balance proporcionado a la agencia EFE por los talibanes y el Pentágono.

A pesar de la tragedia, las operaciones de salida de extranjeros y afganos se reanudaron en el aeródromo de la capital afgana, aunque países como España, Italia, Francia, Noruega o Suiza ya anunciaron el fin de sus operaciones. Gran Bretaña indicó que lo hará “en pocas horas”.

Estados Unidos asume así prácticamente en solitario la tensa misión de concluir la mayor operación de evacuación de la historia de aquí al 31 de agosto, fecha elegida por el presidente Joe Biden para cerrar 20 años de presencia militar en el país.

“Todavía creemos que hay amenazas específicas y creíbles”, indicó el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby. A pesar de todo, Estados Unidos cree que podrá sacar a gente “hasta el último momento”.

“Vamos a completar la misión”, aseguró el viernes el presidente Joe Biden, enfrentado a fuertes críticas de la oposición republicana por su gestión de la salida de Afganistán.

MILES ESPERAN. Dentro del aeropuerto hay 5.400 personas, precisó el Pentágono. En las últimas 24 horas, a pesar del ataque, se logró evacuar a 12.500 personas en un total de 89 vuelos estadounidenses y de la coalición internacional.

Un portavoz talibán, Bilal Karimi, indicó en Twitter que sus combatientes habían tomado el control de parte del aeropuerto de Kabul, afirmación posteriormente negada por el Pentágono, que aseguró que la instalación seguía “bajo el control militar de Estados Unidos”.

El Pentágono reveló también que solo hubo un atacante suicida en el “complejo” atentado del jueves, y no dos explosiones separadas.

Alrededor de 110.000 personas consiguieron salir del país a través de este puente aéreo iniciado el 14 de agosto, un día antes de que los talibanes tomaran la capital de Afganistán, de acuerdo con el Gobierno estadounidense.

Varios países reconocieron no haber podido evacuar todos los afganos que habían colaborado con ellos durante estas dos décadas de conflicto y que podían ser blanco de represalias de los talibanes.

Francia, que entabló contactos con los talibanes en Catar, señaló que propondrá operaciones humanitarias con otros países aliados para sacar a estos miles de afganos que se quedaron rezagados.

“Seguiremos nuestro trabajo con responsables talibanes para garantizar que no pondrán ninguna traba”, indicaron los ministros de Fuerzas Armadas y Exteriores.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró esta semana que los talibanes se habían comprometido a dejar que estadounidenses y afganos bajo su protección sigan saliendo del país más allá del 31 de agosto. Aunque el puente aéreo continuó este viernes, la Casa Blanca reconoció que hubo menos vuelos que en días anteriores.



G20 pide compromiso de países para garantizar derechos de afganas

La primera reunión del G20 dedicada al empoderamiento femenino concluyó con un llamamiento para que los países de este grupo se comprometan a defender los derechos de las mujeres en Afganistán, tras la toma de poder de los talibanes, y se persiga a quienes cometan violaciones contra ellas.

En la nota final tras la reunión, que se celebró bajo la presidencia de turno italiana en la localidad de Santa Margarita Ligure (noroeste), se abordó la actual situación en Afganistán “que supone importantes riesgos para la población civil, y en particular para la seguridad, el desarrollo y el papel de las mujeres”.

En particular, se compartió “la preocupación de que las mujeres y las niñas corren un grave riesgo de ser sometidas a nuevos actos de violencia y a la violación de sus derechos y libertades fundamentales”.

“Los riesgos de la movilidad forzada de las mujeres y las niñas, la falta de acceso a los servicios esenciales, en concreto a la atención sanitaria y la educación, la violencia y los abusos que afectan a los niños y los matrimonios forzados requieren una acción decidida, coordinada y eficaz para garantizar la protección de los grupos más vulnerables”, según el documento final. EFE





Talibanes planean incluir a otras etnias en el Gobierno

El movimiento talibán afirmó el viernes que está planeando un gobierno interino en el que incluirá a líderes de todas las etnias y tribus de Afganistán, una cuestión que ha estado en el centro de atención para el futuro del país tras la toma de Kabul hace casi dos semanas, según el medio catarí Al Yazira.

Fuentes talibanes afirmaron a Al Yazira que el Gobierno interino “inclusivo” tendrá un “Emir al Muminín”, que significa comendador de los creyentes, para “dirigir el Emirato Islámico de Afganistán” y que ya se ha convocado un “consejo de liderazgo supremo para decidir la forma del futuro Gobierno y nombrar ministros”.

Según el medio catarí, los ministerios claves incluyen el Poder Judicial, Seguridad Interna, Defensa, Asuntos Exteriores, Finanzas, Información y una asignación especial para los asuntos de Kabul en los que habrá “líderes de todas las etnias y orígenes tribales del país”.

Dichas fuentes talibanes, que Al Yazira no identificó, agregaron que el movimiento talibán “quiere traer caras nuevas al Gobierno, incluidos los hijos de los líderes tribales tayikos y uzbecos”. Sin embargo, no se ha especificado la duración del gobierno ni las fuentes aportaron más detalles sobre quién podrá ser el máximo mandatario. EFE