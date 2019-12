Edad no es impedimento cuando las ganas de hacer arte motivan

El arte no tiene límites de edad, es el lema que comparten proyectos como Crearte y Cantarte, que ofrecen a los adultos mayores un espacio para desarrollar sus cualidades artísticas, sin experiencia previa.

“El proyecto Crearte, taller de teatro, busca desarrollar el teatro como herramienta de apoyo integral para los adultos mayores, estimulando sus aptitudes expresivas, sus capacidades afectivas, y habilidades sociales”, explica Azir Selene Gaona Digalo, creadora del proyecto, impulsado por la Cooperativa Paraguaya de la Construcción (Copacons), desde febrero de este año. “El objetivo es proporcionarles, más allá de herramientas para perder la timidez y conocimientos, brindarles sobre todo alegría y satisfacción, a fin de desarrollarse en forma productiva en lo que ellos quieren”, agregó. Los integrantes presentan la obra El Solterón, como acto de finalización del citado taller, este martes, a las 20.00, en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 y República de Colombia), con acceso gratuito. Se trata de una adaptación y versión libre de Felipe Jara, quien además, dirige la propuesta. Reservas al (0992) 286-449. CANTARTE. El grupo vocal Cantarte, en alianza con el Centro Cultural Paraguayo Japonés (CPJ), que ofrece diversas actividades para adultos mayores (60 años en adelante), ofreció a dicha población etaria, con o sin experiencia, la posibilidad de formar parte de un coro este año. “Las clases gratuitas se dieron los sábados a la mañana. Fue una de las experiencias más hermosas que tuvimos como parte del grupo Cantarte. Los adultos participantes del coro demostraron que no existe edad para aprender, compartir y disfrutar de la vida”, contó Estrella Fedriani, integrante de Cantarte y docente en el coro. “Nos sentimos orgullosos y felices de pertenecer a este grupo humano que ama la música. Se creó un ambiente cordial, alegre, de respeto, amistad, agradecimiento y tantas cosas positivas más”, agregó la cantante, quien además adelantó que seguirán trabajando con el proyecto, ya que generan beneficios, tantos físicos como emocionales a los participantes. Este año, el grupo grabó un disco y entre los sueños compartidos, está viajar a encuentros internacionales. “Permanentemente estamos trabajando en apoyar a los coros y grupos a que puedan disfrutar este hermoso arte de expresarse a través del canto. Todos están muy felices”, agregó Estrella. “Nosotros, los integrantes de Cantarte, pusimos y ponemos a disposición nuestros conocimientos y pasión por este arte, y así damos clases, conciertos didácticos, visitamos coros y trabajamos con ellos. Hicimos talleres, y recientemente hemos lanzado una página donde estamos rescatando y formalizando arreglos corales de músicas paraguayas, de manera a que los coros tengan acceso a descargarlas”, expresó la artista. Los materiales, que les permiten cantar su música arreglada para coro, la pueden escuchar en www.gvcantarte.com Para mayores datos en Facebook ingresar a festival Asunción a voces y www.gvcantarte.com, y al (0981) 467-062 y (0981) 413-816, para inscripciones.



“Esta experiencia me hizo sentir vital”

“Me integré al proyecto Crearte y al elenco de porque vi una oportunidad de realizar un sueño largamente deseado, hacer teatro. Antes no pude hacerlo por dedicarme a la familia, al trabajo. Para mí fue una bendición encontrar este espacio, porque me hizo sentir vital y activa, ya que estoy jubilada hace tiempo. Puedo decir que me encontré con un grupo de personas maravillosas, estoy agradecida”.