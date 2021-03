Duro roce entre candidatos colorados de Asunción

Mientras el país se debate entre la crisis sanitaria, social y política, los colorados juegan su propio partido de cara a las internas municipales. Amenazas, victimización, insultos y temores forman parte de la fauna política partidaria de la ANR meses antes de cada elección, y esta no parece ser la excepción.

El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y el concejal Julio Ullón, quien declinó su candidatura a la intendencia, se trenzaron en una fuerte discusión a través de las redes sociales el fin de semana, demostrando que las internas ya están al rojo vivo.

Rodríguez, intendente capitalino, demostró nuevamente su bravuconería a través de las redes sociales y desafió a Ullón a que presente pruebas en su contra sobre las supuestas facturaciones de obras.

“Podrido estoy de tus bravuconadas, delincuente bandido Julio Ullón. Presentá una prueba en contra mía, basura, te desafío, varios partidos ya dijeron o repitieron lo que dijo el delincuente de Julio Ullón, el gran bandido, putañero y promiscuo”, sostuvo Nenecho Rodríguez.

La rivalidad de Nenecho y Ullón, quien forma parte del oficialismo, ya data desde hace tiempo.

En varias oportunidades, Ullón denunció malos manejos administrativos por parte del jefe comunal. El hecho de que Ullón no presente una denuncia formal al respecto, es lo que enervó a Rodríguez.

Rodríguez no solo causó roncha en el oficialismo, también provocó críticas de varios otros usuarios en las redes sociales, que apuntaron que “vive en un termo” y que no se expidió sobre el caso de la enfermera del Ineram y candidata a concejala de su movimiento Orden Republicano (OR) Eva Caje, quien hizo campaña con medicamentos.

En una serie de respuestas a los reclamos, que hacían alusión a Cartes, el jefe comunal negó incluso tener “patrón”.

Temor. La respuesta de Ullón no se hizo esperar. El concejal dijo que al parecer “a Nenecho le molesta que le exija que rinda cuentas. Definitivamente, estoy tocando sus intereses”, sostuvo.

El edil manifestó que presentará las denuncias penales correspondientes ante los ataques del intendente. Indicó que lo responsabiliza de cualquier hecho que le llegue a pasar, apelando al papel de víctima.

“Lo que yo me pregunto es si sus cuentas están en orden por qué se molesta tanto. Y me trata de bandido, delincuente promiscuo, putañero. Parece ser que todo aquel que reclama o exige transparencia es todo eso, estamos en un momento en que la ciudadanía necesita líderes de calidad y transparentes en el cargo”, manifestó.

Sostuvo que en la semana estará presentando la primera denuncia penal contra el actual intendente capitalino

“Así también responsabilizo de ahora en más al intendente si a mí o a mi familia nos pasa algo, vamos a seguir denunciando y cuidando los intereses de la ciudad de Asunción y que Dios nos libre de una buena vez del infortunio en nuestra ciudad capital”, respondió Ullón, quien reclama varias irregularidades y sobrefacturación en algunas obras de gran envergadura en la capital.