Durand desmiente informe de Contraloría sobre bienes

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, se presentó ayer en la Contraloría General de la República para presentar documentos que desmienten el informe presentado días atrás por la institución ante la Fiscalía sobre supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes. Además solicitó al ente que le provea todos los documentos que sustentan el informe.

“Todo lo que recibimos es a través de la filtración de la prensa, donde se habla de ocultamiento de bienes y otras cosas. En el 2018 he declarado una lancha y Armada dice que no existía: acá está el título de la lancha. En el 2013 declaramos un yate y en 2018 ya no declaramos ese yate y dicen que ocultamos el yate. Es de público conocimiento que el yate tuvo un incendio en el 2016, por eso no se declara, ¿quién va a declarar algo que se incendió en el 2016?”, expresó el ministro en la Contraloría.