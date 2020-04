Dura puja del país para asegurar llegada de insumos desde China

Los equipos que no pudieron salir de Brasil era para abastecer al sistema de Salud en la lucha contra el Covid-19.

La coyuntura que atraviesa el mundo a nivel de provisión de equipos de salud. Los altos costos desatan una disputa feroz entre las naciones para acceder a ellos, comentó el director de Redes y Servicios de Salud, doctor Juan Carlos Portillo.

“No estoy justificando nada, digo nomás que el que tiene más plata, que tiene disponibilidad de efectivo o de pagar así en forma adelantada, saca ventaja de esto. Y obviamente los proveedores entran en el juego de la oferta y la demanda. Va a ser muy difícil, muy difícil, conseguir cualquier objeto o material, equipamiento médico a precio prepandemia”, explicó Portillo.

Para graficar esta situación, comentó que el Ministerio pagaba G. 220 la unidad de mascarillas quirurgicas. En diciembre el costo era de casi G. 600. Ahora el monto ronda los G. 3.000.

El referente de salud pública negó que exista una sobrefacturación en algunos equipos que llegan desde el gigante asiático. “Nosotros no tenemos ningún interés, no estamos para eso. Los que estamos con el ministro Mazzoleni no vamos a poner en juego nuestra credibilidad por una cuestión así. Más aún en una situación de necesidad y muy delicada como esta”, enfatizó.

Mascarillas, equipos de bioseguridad, camas de terapia intensiva, entre otros insumos y equipamientos llegarán posiblemente el viernes en la primera carga del avión. La segunda partida podría estar arribando al país en dos semanas aproximadamente, contó Portillo.

La nave debía arribar al país el fin de semana. El retraso se debió a que aún existen restricciones en diversas provincias, lo que impidió embarcar la carga en su totalidad, explicó el referente de salud pública.

Las camas de terapia intensiva que llegarán en el vuelo serán distribuidas al Ineram, el Hospital Nacional de Itauguá e Ingavi. También se destinarán a otros lugares donde se reforzarán o completarán los faltantes en esta área.

También serán repartidas más camas hospitalarias y equipos de protección individual. “Lo que llegue nos va a ayudar mucho, sobre todo lo que tiene que ver con protección personal. Además prácticamente estaríamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos”, especificó.

Sin embargo, el viceministro de Salud Pública, Julio Rolón, señaló que lastimosamente no se sabe cuándo arribarán al país los insumos adquiridos. Aseguró que en caso de caer el proceso el anticipo del 20% del costo se recuperará. “En este momento no tenemos un plazo, estamos sujetos a la evaluación de las mercaderías por parte del Gobierno de China”, reveló.

La compra servirá para que la cartera sanitaria pueda sostenerse durante dos meses, para luego empezar a adquirirlas de distribuidores en el país.

