Dólar retrocede 100 puntos en dos días

El ex presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, instó a tener cuidado y no buscar fijar el tipo de cambio, pues con ello solo se conseguirá reducir las reservas internacionales y no se logrará avanzar en competitividad, ya que la mayoría de las monedas emergentes se están depreciando en esta época.

El economista César Barreto, por su parte, consideró que si la cotización del dólar se estabiliza en los niveles actuales, es posible que el BCP logre mantener la inflación en 4% a diciembre, incluso incluyendo el impacto de los combustibles.

El viernes pasado, el BCP anunció que desde esta semana tendría una presencia más intensa en el mercado cambiario, con venta de dólares por un mínimo de USD 15 millones diarios, tras la intensa suba que exhibía la divisa frente al guaraní.