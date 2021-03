Docentes prefieren clase presencial, pero les preocupa crisis sanitaria

Por la falta de conectividad, por no contar con aparatos celulares de alta gama o saldo suficiente, docentes aseguran que en lo educativo las clases presenciales son la mejor opción. No obstante, se muestran preocupados por la actualidad sanitaria, debido a la pandemia del Covid-19.

Encerrada en su pequeña sala de clases, la profesora Eduarda Ibarra, del tercer grado de la escuela nacional José Gaspar Rodríguez de Francia, acaba de terminar una clase virtual con sus alumnos a través de la plataforma Zoom. Ahora, se prepara para enviar una tarea de Vida Social y Trabajo, que redactó impecablemente a mano en una hoja de una raya. Los ejercicios son para los alumnos cuyos padres no tienen la posibilidad de conectarse a las plataformas y reciben las lecciones por WhatsApp. “En la docencia lo que nosotros hacemos en esta pandemia es adaptarnos a las realidades de las familias. Muchos padres no tienen celulares de buena gama para conectarse a la plataforma oficial del MEC o para videollamadas, entonces la opción es el WhatsApp”, dice la educadora. En la escuela los mismos padres decidieron optar por la virtualidad, ya que la institución educativa no cumplía con algunos puntos del protocolo como los elementos de bioseguridad y las aulas sin espacio para el distanciamiento, goteras y con mobiliarios en mal estado. En el salón del tercer grado entran apenas ocho mesas con sillas en espacios de 1,5 a 2 metros, hay balancines que dan poca ventilación. En las paredes se observa cómo las malezas trepan hacia el interior, generando humedad que provoca goteras con las lluvias. PREOCUPACIÓN Los docentes de Rodríguez de Francia, de la escuela Brasil y del Colegio República Argentina se plegaron a la manifestación en el inicio del curso lectivo. “En lo educativo las clases presenciales son lo mejor, pero lo que nos preocupa es lo sanitario, que los alumnos puedan contraer el virus y contagiar a docentes o viceversa, y estos después a sus familias”, cuenta el profesor Fernando Mereles. PEDIDO La Comisión de Educación de Diputados exhortó al MEC a postergar las clases presenciales, alegando los reportes diarios de Salud Pública por el Covid y la falta de planificación para mejorar programas y la infraestructura de las instituciones educativas por parte de autoridades del MEC.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



OBSTÁCULO. El drama para muchas familias es la falta de conectividad.







Decidimos participar en la manifestación por la situación sanitaria que afronta hoy el país. Sabemos que en los hospitales no hay insumos para los docentes.

Fernando Mereles,

docente de Escolar Básica.