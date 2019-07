DNCP exige al MEC documentos por “precio llamativo” de laptops

La DNCP afirma que de no encontrar sustento en los papeles, puede reclamar la suspensión de todo el proceso o pedir que se ajuste el llamado público. El ministerio abrió un llamado público para comprar 2.760 computadoras personales para bachilleratos técnicos en Informática y en Diseño Gráfico.

“Vamos a analizar por qué ese precio, entendemos que es un precio llamativo, no podemos decir que es un precio caro o barato, porque no sabemos cuál fue el requerimiento de precios para estimar esto desde el MEC”, adelantó el director de Contrataciones, Pablo Seitz. “Entiendo que hay computadoras más baratas en el mercado y si no es así hay que ver si está justificado”, agregó.

Una resolución de Contrataciones, establece que todos los documentos respaldatorios de los precios referenciales queden en las oficinas de las instituciones convocantes, pero ahora buscan rever esta situación.

“Justamente una información que no está disponible en el portal de Contrataciones, son los documentos que justifican el precio de referencia de las instituciones, pero queremos que todo esté disponible para la ciudadanía en el sitio web”, reiteró.

Protestas. Desde que se dieron a conocer los precios proyectados en la futura compra que en total alcanza más de G. 41.000 millones, se dieron reclamos de parte de miembros de la comunidad educativa.

Criticaron que faltan baños en las escuelas públicas, hay aulas que se caen y clases que aún se dan bajo árboles, pero se priorizan costosas notebooks.

El director de un colegio técnico expresó que las notebooks no son ideales para colegios públicos.

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) solicitó al ministro de Educación, Eduardo Petta, que separe los precios de los componentes de la licitación, de modo a saber precisamente cuánto se tiene previsto gastar en las computadoras.

Dificultad. El director de Contrataciones también informó que para la institución es un problema cuando hay costos o ítems cuyos precios no se detallan en los llamados a licitación.

En el caso del Ministerio de Educación, ítems como asistencia técnica, compra de software o la capacitación a por lo menos 20 docentes no están detallados.