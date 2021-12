Agrega que culmina el proceso con la salvedad de que de surgir nuevos reclamos puntuales actuarán en lo que respecta a su competencia. Entretanto, se desmarca del polémico caso.

INVESTIGACIÓN

Contrataciones se desmarca

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió finalmente el cierre del caso de las compras hechas por la Municipalidad de Asunción por el Covid-19, en 2020, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez. La Dirección Jurídica del ente alega que “no habría indicios suficientes que ameriten dar trámite a una investigación de oficio”.

Agrega que culmina el proceso con la salvedad de que de surgir nuevos reclamos puntuales actuarán en lo que respecta a su competencia. Entre tanto, se desmarca del polémico caso.

Destaca que, conforme a normativas, las municipalidades son entes de gobierno autónomo y autárquico. Se describe además que los objetos del Gasto del Grupo 831, Aportes a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia, no se encuentran afectados a los procedimientos de contrataciones públicas, pudiendo ser utilizados por los organismos y entidades del Estado y las municipalidades las transferencias.

INVESTIGACIÓN

En el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sin embargo, se revela una serie de irregularidades. Como el caso de empresas favorecidas e inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de la capacidad legal de algunas de las firmas adjudicadas.

También se hace eco de las debilidades e inconsistencias en la evaluación de las ofertas, en cuanto a falta de análisis del cumplimiento de especificaciones técnicas. No se especificaron las causales de descalificación de las ofertas, diferentes montos ofertados presentados y los consignados en el informe (ver info).

La cotización y pago, en algunos casos, es casi cinco veces mayor al monto que figura en el portal de Contrataciones, página que fue la fuente de consulta para conocer precios del mercado. En parte del informe se ven además números alterados para favorecer a la oferta de Diest Medicinal SRL, única adjudicada para insumos médicos en 2020.

Se describe además disparidad entre las marcas de algunos suministros médicos y las diferentes cantidades recibidas y entregadas.

Estas son algunas de las series de observaciones realizadas por la entidad contralora en un dictamen que fue a la Fiscalía, pero donde la investigación no avanza.

Contrataciones se desmarca

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que la institución a su cargo no puede controlar la licitación realizada por el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. “Independientemente de que sea bueno, adecuado, regular o no lo que se hizo en la Municipalidad de Asunción, la DNCP carece de competencias legales para controlar ese proceso”, señaló Seitz. Explicó que el caso implica la utilización del rubro 800, clasificador presupuestario que trata de las transferencias al sector privado, y entonces el control escapa a la potestad de la DNCP. “Como es rubro 800 no necesita pasar por el sistema de Contrataciones Públicas para usar el dinero”, lamentó Seitz.