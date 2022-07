Distintas circunstancias en choques de vuelta para los equipos nacionales

Pitará el uruguayo Andrés Cunha y al VAR, el ecuatoriano Carlos Orbe. El juego marcado para las 20:30. Dañado Profundamente lastimado, Cerro Porteño verá nuevamente al Palmeiras en el Allianz Parque, hoy por hoy uno de los mejores estadios de Brasil con capacidad para 55.000 personas y con toda la infraestructura requerida para considerarse uno de los más modernos del continente. El 3-0 en La Nueva Olla lo convierte en gran candidato. Los registros dan cuenta de la efectividad goleadora en poco tiempo para resolver los partidos, así pasó en Barrio Obrero cuando el Azulgrana se replegó y taponó la parte inicial para caer estrepitosamente en la complementaria. El favorito sin ninguna duda es el local que contará con un público impresionante en las tribunas. Palmeiras tiene tres conquistas en Libertadores, 1999, 2020 y 2021 y ahora va por el cuarto; caudal futbolístico tiene de sobra. Volviendo a Cerro, Arce tomará todas las precauciones para el cotejo que comenzará a las 18:30 y será dirigido por Patricio Loustau y al VAR Germán Delfino, todos argentinos. Viento a favor Olimpia tras el 2-0 en el Defensores va por la ratificación de superioridad ante el Goianiense, que mostró un juego veloz, en especial, por la proyección de sus laterales y los disparos desde afuera. Fue evidente que al final el despliegue colectivo del Franjeado dio sus frutos haciendo la diferencia de dos goles que pudo haber sido mayor, lo evitó el arquero Ronaldo, que sobresalió en la confrontación del jueves pasado. Es natural que vaya por el desquite la representación brasileña. Cáceres que se mostró más que satisfecho por la producción de su equipo es consciente de que no tocará las piezas, salvo volver a contar con Richard Ortiz en la media cancha teniendo a disposición a Guillermo Paiva en el ataque, ambos ausentes por salud en la ida. En Goiana, a las 20:30, dirigirá el colombiano Wilmar Roldán y al VAR el chileno Julio Bascuñán. El aspecto económico es un rol fundamental en la situación que atraviesa la institución de Para Uno y eso no se puede despegar de lo futbolístico. Del arranque en fase preliminar sumó 1.500.000, posteriormente en fase en grupo 3.000.000, ya en Sudamericana 500.000 por los octavos ante Goianiense pudiendo acceder a 600.000 más en cuartos de final. Las razones sobran para entrar “a muerte” y seguir avanzando. Cerca del debut Julio Enciso está listo para debutar con el Brighton de Inglaterra y esto podría acontecer el 9 de julio cuando enfrente al Unin Saint Gilloise de Bélgica en la grilla marcada para los amistosos antes de la Premier, que contempla además el 23 de este mes el Reading, el 26 frente al Brentford y el 30 ante el Espanyol de Barcelona. Si todo camina bien para el ex delantero de Libertad podrá ser tenido en cuenta incluso para el debut del Brighton en la Premier del 7 de agosto ante el poderoso Manchester United en Old Trafford a las 9:00, hora paraguaya. Tecnología de punta La FIFA determinó la utilización de una herramienta nueva para marcar jugadas específicas como ser el offside que será estrenado en la cita cumbre del fútbol, siendo una novedad sumamente llamativa, donde –dicho sea de paso– tratará de eliminar la responsabilidad de los asistentes de líneas en las jugadas que se consideren fuera de juego. Este sistema usará doce cámaras, poniendo la tecnología en primer plano como aspecto decisivo para las jugadas que habitualmente se consideran polémicas y buscarán desterrarlas con la precisión de la ciencia. No es común que el fútbol tenga tantos cambios en el protocolo del espectáculo, pero ya el VAR fue el primer adelantado y lo que entrará a regir ahora es probable y de acuerdo al resultado, tenga alcance en todos los partidos organizados por la FIFA. Llevará tiempo desde luego que abarque el mundo, pero este es el comienzo.