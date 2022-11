Directorio del BCP tiene vacancia ante renuncia de Carrón

En la víspera se conoció la sorpresiva noticia de que María Fernanda Carrón renunció al Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), puesto que había asumido oficialmente en los últimos meses del año pasado.

La dimisión fue confirmada a Última Hora por la propia Carrón, quien aseguró que su decisión se basó en razones personales. A su vez, la ahora ex alta autoridad del ente financiero matriz informó que su renuncia ya había sido puesta a consideración a finales del mes de octubre pasado; no obstante, desde el BCP no se había dado a conocer la situación.