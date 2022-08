Diputados quedaron sin tiempo para debatir ayer sobre la tarifa de Itaipú

La interpelación del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, se extendió mucho más de lo pautado, y ya no hubo cuórum entre los miembros de la Cámara Baja.

“Cabe recordar que el debate libre respecto a la tarifa de energía eléctrica de la Itaipú Binacional fue una solicitud de la bancada de Honor Colorado”, se había informado en la web de la Cámara Baja, en alusión al sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

ÑANE MBA’E. De acuerdo con el análisis de Cecilia Vuyk, de la campaña Itaipú Ñane Mba’e, existen intereses detrás de lo que presenta el Gobierno en torno a Itaipú.

“La voluntad política real detrás de que esto no haya sido así (de que no se haya pensado en la ciudadanía) fue la de mantener el atraso de la infraestructura eléctrica nacional para no tener otra alternativa que seguir cediendo nuestra energía a Brasil a precios irrisorios, y seguir pagando la deuda espuria ya saldada, abultando con ello el costo de la tarifa de la ANDE para las familias paraguayas”, sostuvo.

A su criterio, se deben entender estos intereses reales detrás de cómo se dieron las acciones a lo largo de los últimos 50 años, y mirar los intereses en juego detrás del 2023 y lo que se viene.

“Detrás de la energía, grupos privados quieren quedarse con el lucro de la venta privada y del uso intensivo con tarifas baratas. Detrás de la deuda están los grandes bancos acreedores de esa corrupción, y en búsqueda de más nuevas deudas”, dijo.