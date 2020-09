Diputados exigen que la FTC rinda cuentas y que pida ayuda externa

En medio de críticas y dudas, la gran mayoría de los diputados se pronunciaron en favor de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) rinda cuentas del destino que se le da al presupuesto de alrededor de USD 14 millones que se le otorga cada año, teniendo en cuenta que los resultados no son satisfactorios.

En sesión extraordinaria convocada solo para debatir sobre la inseguridad en el norte, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime un proyecto de declaración “que expresa su solidaridad para con los secuestrados y sus familiares, condena enérgicamente el actuar del Ejército del Pueblo Paraguayo y peticiona y exige al Gobierno la solución de la crisis de seguridad que atraviesa el país”.

El proyecto incluye un pedido de recurrir a la ayuda internacional, en especial a los Estados Unidos, por su experticia en el combate al crimen organizado. Se pide cooperación tanto en equipamientos técnicos como en asesoramiento.

El texto fue presentado por la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y otro similar por el diputado liberal Sergio Rojas. Ambos fueron unificados y modificados en su tratamiento punto por punto.

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), pidió aclarar las funciones de la FTC, definiendo si su lucha es contra el EPP o el narcotráfico. Recordó a la gran cantidad de víctimas de este grupo criminal y refirió que hasta ahora las fuerzas de seguridad de la zona no lograron los objetivos. Por ese motivo, señaló que es urgente que se informe cuáles son los gastos de la FTC en armamentos, uniformes, pagos a informantes y otros, además de detallar sobre la existencia de drones y cámaras que supuestamente fueron adquiridos. “No se le puede dar más dinero si no sabemos lo que hacen. Busquemos gente que no se canse de caminar y de buscar la paz para el Paraguay”, lanzó Vallejo con referencia a las declaraciones de la esposa del ahora liberado Adelio Mendoza, quien dijo que los militares fueron perezosos.

En su alocución, el diputado liberal Édgar Ortiz pidió que se active un sistema de recompensas por información del paradero de miembros del EPP; sin embargo, estos incentivos ya fueron aplicados desde el 2010.

La diputada colorada Jazmín Narváez indicó que los recursos asignados para la FTC no son suficientes y deben aumentarse. Negó la acusación de ausencia de Estado como motivo de la inseguridad en el Norte.

El colorado Derlis Maidana reconoció las necesidades de los departamentos de la zona y señaló que es necesario hacer más desde el Estado para que no haya motivación entre pobladores para “enrolarse” en estos grupos criminales. “La FTC debe emprender acciones para que vuelva a ganarse la confianza del pueblo paraguayo y que no prenda el discurso de otros grupos como narcotraficantes”, expresó.

El diputado liberal de Concepción, Andrés Rojas Feris, dijo que no confían en la FTC y pidió más médicos que militares, más semillas que balas y tecnología agrícola en vez de tanques de guerra.

El diputado liberal Pastor Vera, de San Pedro, expresó que la estrategia de la FTC está equivocada y que existen muchas necesidades en la zona, entre campesinos.