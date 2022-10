Diputados evitan traspaso a Vivienda de edificio del MEC

La idea del proyecto es convertir el sitio en viviendas, destinadas a trabajadores de clase media que trabajan en el centro, con el fin de paliar el déficit habitacional y reactivar el casco histórico de Asunción.

El proyectista es el diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez, quien detalló que el MEC adquirió el inmueble por USD 3 millones.

Sin embargo, la diputada de Honor Colorado, Del Pilar Medina, refutó los argumentos y se posicionó en contra alegando que el proyecto no cumple con todos los requisitos. “Parece que no hablan entre ustedes. Juan Manuel Brunetti, cuando era ministro de Educación, ahora ya parte de Fuerza Republicana, nos dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto porque abonaban G. 25 millones al mes por ese terreno”, reaccionó.

La legisladora indicó que es evidente que el MUVH emitirá un dictamen a favor en vista a su interés en el traspaso.

Apenas se llevó a votación, los diputados abandonaron la sala y la sesión quedó sin cuórum.

Además de Ramírez, son firmantes Sebastián Villarejo, Sebastián García y Raúl Latorre.

El proyecto tiene el objetivo de aprovechar el patrimonio estatal dándole un uso adecuado y rentable que pueda beneficiar a cientos de familias, reactivar económica y comercialmente esa zona céntrica del casco antiguo de Asunción, entre otros.

Cuando Eduardo Petta era ministros de Educación, visitó el abandonado edificio, llamado Excelsior, y manifestó su idea de trasladar en el lugar las oficinas del MEC que están distribuidas en varios sitios. Descartó la idea de venderle el inmueble al Ministerio de Urbanismo para viviendas sociales. Igualmente, su propuesta quedó en nada.



