Diputados están a favor de investigación si hay indicios

El intendente de San Antonio, Santiago Aguilera (PLRA), presentó ayer miércoles una denuncia penal contra el ex jefe comunal, su correligionario Raúl Mendoza, por supuesta sobrefacturación en dos obras emprendidas durante su administración.

El ex intendente de San Antonio, quien durante su gestión no gozaba de la confianza de varios diputados, al punto de haberse instalado dos solicitudes de intervención en su contra que finalmente no prosperaron, vuelve a ser motivo de preocupación debido a las graves denuncias en su contra.