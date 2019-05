Diputados dilata por tres meses la eliminación de la jubilación vip

“Es un proyecto que, sin lugar a dudas, generará un debate importante que da lugar al cambio de las reglas del juego político”, dijo González al defender su propuesta.

La también liberal Celeste Amarilla arremetió contra Kattya y le criticó por la presentación del documento. Solicitó que la iniciativa se trate recién en tres meses, moción apoyada por Sánchez entre aplausos de varios de sus colegas, dejando en evidencia el malestar que genera la propuesta de eliminar dicho privilegio.

De esta manera, el documento estará en espera de su tratamiento por 90 días, lo que prácticamente puede llevar a que no sea sancionado en lo que va de este año.

Amarilla sostuvo que su colega pretende marcar la agenda en la sede parlamentaria con proyectos populistas. “No marques nuestra agenda, este es un tema que tiene que tratarse con mucha mayor profundidad. Esto no es para tratar a la loca y a la tonta para salir en los diarios”, le dijo a Kattya.

Indicó que coincide en muchas ideas con su colega, pero que todo tiene su tiempo y forma “y ahora nos expone a que la prensa diga que queremos dilatar”, remarcó.

Pidió que con tranquilidad se trate una ley integral de todas las cajas fiscales.

Señaló que la bancada del PLRA ya tiene el compromiso de trabajar y presentar un proyecto “en serio de reforma jubilatoria y que se sumen los que quieran”, añadió.

agenda preestablecida. La diputada González no esperó para responder y le expresó a su colega que no aceptaba sus descalificaciones, y le acotó que su partido tiene todo el derecho de posicionar los temas que considere.

Recordó que la eliminación de la jubilación vip es un compromiso de campaña electoral y no se trata de ningún antojo y es una agenda preestablecida antes que empiece el periodo parlamentario. “Tiene un fundamento constitucional y un fundamento ideológico de eliminar privilegios”, aseguró.

Cuanto más hablaba la diputada, los abucheos de sus colegas iban en aumento, mientras su compañera de banca, Camacho, solicitaba que la dejen terminar su exposición.

González solicitó a sus colegas que dejen de atacar a sus afectos, en el afán de oponerse a los proyectos que la misma plantea. Recordó que primeramente lo hicieron con su hijo y ahora con su padre, que como ex senador percibe su haber jubilatorio. “Si el próximo va a ser mi marido y van a decir que me pone los cuernos, les quiero contar que yo me adhiero a la teoría del poliamor”, ironizó la diputada.

Señaló que su propio padre Marcial González Safstrand está de acuerdo con su proyecto, a pesar de que puede ser afectado directamente.