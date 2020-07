Diputados coinciden en la falta de gestión de Mario Abdo

Miembros de la Cámara de Diputados que asistieron a la entrega de informe anual por parte de la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señalaron varias omisiones en lo que afirmó el mandatario acerca de su gobierno. Señalaron que hubieron hechos de corrupción que se saltó en el informe, al igual que otros señalaron una falta de autocrítica dado que el “país de maravillas” que se relató en el informe no existe.

La diputada Kattya González dijo que el informe de Mario Abdo Benítez no tuvo contenido político. Agregó que vio una ceguera del presidente ante la corrupción pandémica. “El sistema de salud sigue en terapia y no hay planes de reactivación económica”, precisó y criticó a Abdo la falta de empatía con la situación ya que “corrupción e impunidad salieron fortalecidas en ese informe”.

Para la diputada Rocío Vallejo “no todo es color de rosas”, como lo estableció el informe del presidente. “¿Cuáles son los planes para los agricultores, la producción y colocación de productos?, por ejemplo. En cuanto a Educación: ¿Qué tiene pensado el gobierno para combatir la deserción y preparar a los docentes que deben asumir en los próximos años?”, dijo.

Se preguntó además qué se hizo con el descuento de salarios al legislativo y otras áreas. “¿Qué pasa que no llegan los créditos a las Mipymes?”, remató.

En cuanto a la transparencia dijo que no basta con las palabras sino con la acción. “Llamaría no solo a cambio de cabezas sino a auditorías del ejecutivo a instituciones”, sostuvo. Por su parte, para el diputado Walter Harms, el presidente no tiene capacidad de autocrítica.

“No tiene capacidad de torcer el rumbo de su gobierno, es incapaz de reconocer los actos de corrupción que repudia la ciudadanía, incapaz de ofrecer esperanza”, manifestó.