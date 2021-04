Dino Haute Coiffure presenta su tarjeta para las jovencitas

Dino Haute Coiffure constantemente se renueva; es por ello que lanzó su primera tarjeta Joven, orientada a las señoritas de 13 a 20 años. Es para estar más cerca de estas clientas, con la consigna de que la belleza externa se refleja internamente en el desarrollo de las chicas.

El productor, totalmente personalizado y especial para cada jovencita, invita a conocer más sobre los servicios y el mundo de belleza de Dino. Con un diseño juvenil, la persona que adquiera podrá escoger entre seis colores y cuatro diseños diferentes. ¿CÓMO ADQUIRIRLA? Apostando siempre por la innovación, y porque la autoestima juega un rol importante en el crecimiento y desarrollo de las jóvenes, se presenta esta tarjeta que no tiene caducidad y que puede ser solicitada hasta seis meses antes de cumplir 21 años y en el caso de contar con la tarjeta puede ser utilizada hasta un día antes de llegar a esa edad. Verse bien crea no solo un cambio externo en la apariencia, sino también un cambio interno, ayudando a formar un carácter de seguridad y un sentimiento de satisfacción con los resultados. Para conseguirla se debe ingresar a la página www.dino.com.py/tarjetajoven, completando el formulario en línea. También se encontrará disponible en todos los salones femeninos y en las redes sociales de @dinohautecoiffure. La tarjeta no tiene costo y su entrega se realiza en un máximo de ocho días hábiles, de lunes a jueves. BENEFICIOS Como beneficio con el nuevo servicio, las clientes obtienen 20% de descuento los siete días de la semana, a esto se suman la infinidad de promociones especiales por cumpleaños, quince años y colaciones. Además, con la primera visita y retiro de la tarjeta, se regala un lavado L’Oréal más brushing u ondas, cumpliendo con la consigna de arrobar en sus redes sociales con una foto con la tarjeta. Los descuentos se aplican en todos los servicios de lunes a lunes, con excepción de corte, color y alisado que el descuento se realizará de lunes a miércoles para obtener el servicio que se merecen. SINÓNIMO DE EXCELENCIA Dino Haute Coiffure tiene 52 años de trayectoria en el mundo de la belleza. A lo largo de estos años, el 2020 fue el más duro a causa de la pandemia del Covid-19, lo que lo obligó a cerrar por meses sus salones de belleza. Una marca con nombre y apellido que gracias al respaldo de los años en el mercado pudo superar el duro momento de la pandemia y que sigue innovando en tendencia y servicios, satisfaciendo a sus clientes con técnicas de alto nivel.



NOVEDOSO. Se trata de un nuevo servicio con una infinidad de beneficios, como descuentos y promociones, para ser utilizados en fechas especiales.



De generación en generación

Este año, Dino Haute Coiffure cumple 52 años de trayectoria en el mundo de la belleza. Con Dino Gallitelli a la cabeza, en compañía de sus hijos, esta empresa familiar es sinónimo de arduo trabajo disciplinado que se refleja en sus nueve salones.

Parte de la historia que tiene la peluquería la componen sus hijos Dino Luis, Adriana, Alessandro, Stefano y Aniella, que fueron inculcados, a lo largo de todos estos años, en el esfuerzo y la dedicación, así como el profesionalismo que los caracterizan, y hoy forman parte de un gran pilar de Dino Haute Coiffure.