Diez empresas paraguayas accionan ante el peaje cobrado en la hidrovía

Por su parte, Juan Carlos Muñoz, también del Cafym, reafirmó que “hay varios armadores y algunos gremios de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata que ya presentaron recursos judiciales” contra la medida argentina.

EXPECTANTES. El titular del Cafym recordó además que actualmente las empresas de transporte fluvial del país pagan un peaje en el vecino país, pero es la tasa de balizamiento para el tramo Santa Fe-Río de la Plata. “Normalmente la empresa emite la factura de manera trimestral o cuatrimestral”, dijo el naviero, añadiendo que en cuanto al nuevo canon están expectantes del cobro.

“En el caso de Confluencia-Santa Fe podemos presumir que será el mismo procedimiento, pero no lo sabemos. Físicamente no se emitió ninguna factura, lo que no quiere decir que no esté vigente e implementado el peaje”, aclaró Dos Santos.

Reiteró que lo preocupante es el incumplimiento del debido proceso por parte de Argentina y su actuar unilateral en un área que está regulada por el Acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná. “Se está imponiendo una tarifa de peaje por decreto ministerial solamente, sin el acuerdo y la anuencia de los demás países”, aseveró. De hecho, no solamente Paraguay rechaza la medida, también la reprueban Uruguay, Bolivia y Brasil.



55

millones de dólares de sobrecosto anual representará el peaje cobrado por Argentina en la hidrovía.



1,47

dólares por tonelada de registro neto paga el transporte internacional en el tramo Confluencia-Santa Fe.