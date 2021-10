Dicen que PLRA debe superar interna caníbal si quiere tener éxito en 2023

“Asunción es simbólica porque es capital, pero la pérdida de la oposición es ampliamente compensada por Ciudad del Este y Encarnación. En Ciudad del Este hubo una proporción 60-30 a favor y en Asunción se perdió por solo el 5%”, remarcó Rivarola.

En cuanto al nuevo sistema de representación, colocó el tema de la fragmentación en varias candidaturas por parte de la oposición, lo cual le restó fuerza frente al Partido Colorado que se mueve con una inmensa estructura.

“(El desbloqueo) para la oposición generó una pérdida de votos en candidaturas pequeñas. Hubo muy pocas alianzas y muchas candidaturas”, sostuvo.

En cuanto a cómo debe encarar la oposición el 2023 para partir con chances, señaló que un principio indispensable es que el PLRA, además de superar su interna, se presente realmente como alternativa.

“El PLRA es la primera oposición, pero si el PLRA no soluciona sus internas, las cuales son caníbales, y si no establece alianzas, no va ganar y va a pelear solo por espacios de oposición. Pero si arregla y se presenta como alternativa y luego hace buenas alianzas, podría funcionar dado que los colorados siguen siendo minoría frente a toda la oposición. Pero el tema está en que todo lo que no es colorado no consigue o no quiere hacer alianza”, subrayó.

En relación al perfil del candidato para el 2023 en el arco opositor, dijo que hay características en nuestra propia democracia. “Cuando Carlos Filizzola logra la alternancia en 1991 barre con los colorados, eso tuvo que ver con liderazgo e igual pasó con Lugo. Del mismo modo se da con los intendentes Prieto y Luis Yd, quienes tienen liderazgos fuertes. La gente cree en ellos y tienen una relación directa con la gente. Sin embargo, no veo dentro del PLRA ni de la ANR personas así. En el caso de los intendentes, a los que debemos agregar los de Villa Elisa y Fernando de la Mora, ellos tienen buena gestión que atrae electorado”, dijo.

Superación. Para el diputado Sebastián Villarejo, los errores que se cometieron durante las municipales no fueron del sistema electoral en sí. “Se dio una demostración clara de la realidad y tenemos que dejar de culpar a los sistemas electorales y a la listas sábana como al desbloqueo y somos nosotros lo que debemos tener es el desafío de construir una opción política que se construya en alternativa y tener una estrategia al respecto”, sostuvo.

Alegó estar convencido “de poder construir una alternativa y en el mismo Paraguay vemos los ejemplos, en ciudades que generalmente la victoria era del oficialismo. El más claro ejemplo es la reelección de Luis Yd en Encarnación, metiendo incluso más concejales”.

La diputada Celeste Amarilla dijo que la propuesta de cambio debe ser el caballito de batalla, porque si basan en un choque de estructuras, tienen las de perder. “Nuestra campaña no debe basarse en la plata porque no tenemos. Se debe basar en la postura, en la lucha contra la corrupción, decencia contra la inmoralidad, los buenos contra los malos”, significó.

La diputada Kattya González simplificó la receta en “aprender a construir una alternativa, no solo a través de alianzas o acuerdos de cúpulas sino con la ciudadanía, con proyectos sustentables”.



