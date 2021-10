Detienen a Rodrigo Granda, líder y negociador de FARC

"Detuvieron en Ciudad de México a Rodrigo Granda", tuiteó Carlos Lozada, quien presentó el hecho como "una clara violación" al pacto de 2016 negociado en Cuba que terminó con más de medio de siglo de lucha rebelde.

Según el parlamentario, Granda viajó con autorización del Tribunal Especial de Paz que investiga los peores delitos cometidos en el marco del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, relató en un video que él y Granda viajaron a la capital mexicana con permiso de la Justicia de Paz, para participar en un convención de partidos de izquierda.

"Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda", agregó el ex comandante de la guerrilla, aunque evitó "especular" con lo sucedido con su ex compañero de armas.

Los otrora rebeldes están respondiendo ante la JEP por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.

"Nos informan que el Gobierno de @IvanDuque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz", enfatizó Lozada.

El Gobierno colombiano no se ha pronunciado aún sobre la denuncia de la ex guerrilla. En México, fuentes del Gobierno federal le confirmaron a la AFP la detención del ex guerrillero, pero declinaron dar más detalles.

Ligado a caso Cubas. Medios internacionales informaron que se encuentran en la tarea de averiguar si la captura está relacionada con la orden internacional que tenían suspendida las autoridades colombianas contra Granda, o si se trata de una orden de captura emitida desde hace 13 años por Paraguay por su presunta participación en el secuestro (2004) y posterior asesinato (2005) de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.