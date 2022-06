Destacan educación católica en sociedad plagada de crímenes

“Recordemos que la pandemia causó estragos, no solo en lo económico, sino en todos los estamentos de la sociedad paraguaya. En el ámbito educativo dejó daños irreparables que no se dimensionaron y hasta hoy no fueron asumidos”, mencionó Escobar.

El responsable de la pastoral resaltó que la pandemia acrecentó la pobreza y las desigualdades entre los niños y jóvenes de comunidades urbanas y rurales, de escuelas oficiales, privadas y privadas subvencionadas, fueron muy notorias y graves.

En relación al uso de la tecnología, monseñor Escobar lamentó la ‘‘brecha importantísima’’ que generó impotencia y tristeza entre alumnos, docentes y padres de familia.

Destacó además que se necesita una urgente transformación que revalorice la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y que la ‘Transformación Educativa’ debe concretizar el sueño de niños y jóvenes de acceder a la educación gratuita y de calidad.

Otros retos, como las desigualdades sociales que hoy debe enfrentar la educación paraguaya, son el acceso a la tecnología, un currículo desfasado y las capacitaciones a docentes para estar acordes a exigencias actuales, precisó.

Los docentes se comprometieron a promover una educación de la afectividad, que potencie la solidaridad hasta construir como hermanos la familia de los hijos de Dios y desarrollar la dimensión espiritual, para darle trascendencia y sentido radical a la vida.