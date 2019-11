Desirée lamentó la falta de firmeza de Marito y Benigno

La senadora Desirée Masi, durante el tratamiento del Presupuesto 2020, lamentó la falta de firmeza del Gobierno y aseguró que con la aprobación de ayer se está discriminando a miles de funcionarios que también pidieron reajustes. Recordó que el personal de la empresa eléctrica tiene doble aguinaldo, no paga el 100% de la luz que consume, entre otros beneficios, lo que los convierten en funcionarios privilegiados.

Aseguró que esto es culpa directamente del presidente Mario Abdo Benítez y de su hermano, el ministro de Hacienda, Benigno López.

“No tienen bolas (sic). Estas son las discriminaciones que generan molestias a la gente. Con este criterio, ¿vamos a darle aumentos a todos? ¿O los aumentos en ANDE son más válidos que en Salud?”, se preguntó Masi.

Esta crítica fue apoyada por el senador Fernando Silva Facetti, quien recordó que estamos en un proceso de recesión y enfatizó en la falta de recursos tributarios.

Malestar. El grueso de trabajadores de la ANDE, que no forma parte de la plana sindical, también expresó su malestar por el acuerdo. Los empleados aseguraron que no recibirán mayores beneficios con las promociones y añadieron que los contratados incluso no obtendrán esas promociones y seguirán con sus mismos sueldos.