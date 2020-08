Desde hace 175 días, olla popular alimenta a 500 familias en CDE

Un total de 1.200 ollas populares se registran en el Alto Paraná, pero en algunos casos dejaron de cocinar en forma diaria, para reducir solo a 3 veces por semana la entrega de alimentos.

Son cuatro meses y medio de resistencia para ayudar a las familias de escasos recursos económicos del barrio Remansito de Ciudad del Este. En su mayoría son beneficiados los asentamientos San Miguel, Santa Librada y Un Techo, ubicados a orillas del río Paraná.

“Tenemos nuestras fichas, llegamos a entregar entre 374 y 500 porciones por día. Muchos lugares ya pararon porque no dan abasto. Nosotros ahora hacemos tres veces por semana, más bien por falta de voluntarios, porque algunos ya están trabajando”, afirmó Norma Duarte, voluntaria.

Resistir en la era Covid-19. “Ya queríamos parar y fui a avisar a una fundación que nos está ayudando y me pidieron que por favor no paremos, que vea un mecanismo, porque otros ya no lo están haciendo. Hoy estamos cinco mujeres y un hombre, pero a veces estamos solo dos o tres voluntarios”, contó.

Remansito Solidario recibe actualmente donaciones de la Fundación Los Ángeles, la Asociación Taiwanesa y, en menor escala, la Gobernación del Alto Paraná, además de recibir donativos de verduras picadas de los comerciantes del Mercado de Abasto.

Remansito Solidario también está enfocado en organizar una hamburgueseada para 1.500 niños del barrio, por el Día del Niño.

AYUDAR A PESCAR. Jinsu Annahas, vocero de otro grupo solidario, afirmó que llegaron a distribuir 50 toneladas de alimentos durante tres meses para apoyar a las ollas populares de Ciudad del Este y ciudades metropolitanas.

El grupo se dedicaba a recoger los insumos de empresas distribuidoras con los que trabajaban, además de sus aportes de tiempo y recursos, y luego los distribuían en los barrios más carenciados de la ciudad.

“Ahora estamos enfocados a ayudarles a pescar, buscar trabajo y ver la manera de que las familias puedan llevar sostén a sus casas. Vimos que esto no tiene fin, no vamos a poder seguir dándoles alimentos”.