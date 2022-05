Descartan posibilidad de baja de combustibles a corto plazo

“El precio subió a las nubes y no hay tendencia a la baja a corto plazo. Yo, como planta, ya no estoy importando porque será sacar plata de mi bolsillo. Nosotros no somos productores y no vemos porqué tenemos que vender más barato que Petropar. Yo dejé de importar hasta tanto se regularice todo porque así como está es insostenible”, aseveró.

Comentó que hasta el negocio de combustible búnker para embarcaciones no se explica cómo la estatal puede vender a menor precio. Refirió que actualmente el precio del diesel en planta se recibe a 8.300 guaraníes con todos los costos. “Eso es lo que me cuesta y el diesel se está vendiendo a menos de ese precio. Así está el mercado hoy. Yo tengo stock, pero no estoy importando más. Seguramente se va a vender más adelante cuando los precios esten mejor”, enfatizó.

Consultado sobre cuál es la tendencia para el mercado local según los precios internacionales, indicó que los combustibles podrían amentar en una semana, en diez días o un poco más adelante. “No sé cuándo podría darse, pero la situación está muy difícil porque no está bajando el precio del combustible. Rusia dejó de entregar un millón de barriles por día debido a su crisis con Ucrania. Quizás la OPEP este fomentando el aumento de la producción, pero lo de Rusia incide mucho. Es más, los que le compran aún tienen que pagar en rublos y no lo pueden hacer en dólares ni euros”, subrayó.

Finalmente, Bosch remarco que no pinta favorable para que se mantengan los precios y los que están vendiendo por debajo de sus costos tendrán que absorber ese saldo negativo en espera de que los precios internacionales se estabilicen.