Desbloqueo fortaleció a la ANR, que podría dominar el Congreso, afirman

“En 30 años de democracia volvemos a una situación de casi bipartidismo perfecto, no solo en Asunción”, subrayó.

Lachi añadió además que hubo voto crítico dentro de los mismos partidos; es decir, se dio un caso que nunca observó, que la ANR tenga más votos en la lista de la Junta Municipal que la de intendente, ya que más bien sucede al revés. “Gracias al desbloqueo, también el voto crítico ha votado por su partido buscando candidatos mejores”, expresó.

La dominación de partidos tradicionales puede tener una gran repercusión en el año 2023, en las elecciones generales, según mencionó el politólogo en contacto con Monumental 1080 AM, sobre todo en el Congreso Nacional.

“Eso puede repercutir muchísimo en 2023, sobre todo a nivel parlamentario; es decir, por primera vez la ANR podría aspirar, con esos datos, a tener mayoría tanto en Diputados como en Senadores”, adelantó.

Fenómenos. Lachi se refirió a las victorias de Luis Yd, en Encarnación, y Miguel Prieto, en Ciudad del Este, que arrasaron contra el Partido Colorado.

Precisó que, según su criterio, es posible replicar el caso de Yd a nivel nacional, ya que se conoce la fórmula de su victoria, que es una figura fuerte que construye una alianza sólida. Comparó con los perfiles de Mario Ferreiro y Fernando Lugo. “Le puede ganar a la ANR en el 2023”, anunció.

Sin embargo, en el caso de Prieto, que gana a dos partidos tradicionales, aniquila al PLRA y domina en dos elecciones, no se animó a pronosticar una candidatura nacional, ya que no conoce cuál es la clave de su victoria. Señaló que podría ser un fenómeno local que además causó un efecto dominó en ciudades cercanas, como Hernandarias.

“Hasta que no sepamos por qué ocurre en CDE y en Hernandarias, no vamos a saber si es replicable”, esbozó.

Aclaró de igual modo que la empatía del candidato es muy importante, y cuenta mucho cómo llega a la gente.

Asunción. El politólogo resaltó la fuerza que sumó la ANR en la Junta Municipal, con 15 concejales colorados. En ese sentido, cuestionó que la oposición presente decenas de listas, ya que esto garantiza una mayoría enorme para los más poderosos, que son los dos partidos tradicionales, cuando el sistema actual de la preferencia, apuntó, te permite unificar a todos, como se hizo en Uruguay.

En cuanto a la Intendencia, Lachi manifestó que el liberal Eduardo Nakayama nunca tuvo posibilidades de ganar contra Óscar Nenecho Rodríguez, ya que no se planteó un proyecto unitario, teniendo que enfrentar a un partido hegemónico como la ANR.

“Si no construyes una candidatura que es realmente empática, que convenza a una mayoría, no ganas. La suma de candidatos (Nakayama con Johanna Peralta y otros) tampoco hubiera ganado a Nenecho, que no era el peor candidato colorado. Cuenta mucho el impacto de la persona”, destacó.

El analista puntualizó que se dieron muchos votos afectivos, pero que también los votos críticos votaron por su partido.

Resaltó que en el interior se dieron muchas alianzas y que varias perdieron, pero al menos compitieron. No obstante, Nakayama ni siquiera compitió contra Nenecho.

Finalmente, dijo que la corrupción no mueve al voto cautivo, por lo que los últimos casos no afectaron a la ANR.



El desbloqueo fortaleció a los partidos tradicionales. Volvemos a una situación de casi bipartidismo perfecto.



En 2023, por primera vez, la ANR podría aspirar a tener mayoría en Senado y en Diputados.

Marcello Lachi,

politólogo.