Desafíos políticos de la década

Elecciones y mejora de oferta electoral

Municipales y presidenciales. El 2020 será un año electoral. El 12 de julio se realizan las internas, y el 8 de noviembre las municipales. El desafío de las agrupaciones políticas es presentar una mejor oferta de candidatos y propuestas interesantes. En la danza de nombres no hay renovación e incluso saltan candidaturas de cuestionadas y gastadas figuras. Estos comicios marcarán el termómetro para las elecciones presidenciales del 2023.



¿Volverá el debate sobre reelección presidencial?

Polémica. La última vez que se intentó modificar la Constitución para introducir la reelección fue con Horacio Cartes entre marzo y abril de 2017. El rechazo a la propuesta generó una fuerte crisis, destruyó parte del edificio del Congreso y se cobró la vida de un joven dirigente del PLRA, Rodrigo Quintana. En cada periodo presidencial salta el debate sobre esta figura pero Mario Abdo asegura que no buscará la reelección y se retirará en 2023.



Modificación de la Constitución

Eventual Convención Nacional Constituyente. Existen intenciones de modificar la Carta Magna. Sin embargo, el espinoso tema de la reelección sigue postergando su estudio. Otros puntos cuestionados son los relacionados al Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hay ideas de alejar la influencia política de los órganos extra poder y también limitar la cantidad de veces que puede ser reelectos los parlamentarias.



Mejorar la calidad de los gobiernos municipales

Fracaso. Los gobiernos municipales están desde hace años plagados de corrupción. Solo dos ejemplos recientes son Ciudad del Este con el clan Zacarías y Asunción, donde el intendente Mario Ferreiro tuvo que dejar la Comuna salpicado por denuncias. El desafío es extirpar la corrupción y aquí tendrán mucho que ver los Diputados, quienes aprueban o rechazan las intervenciones, y la Justicia, que condena o absuelve a los denunciados.



Acabar con la impunidad y la corrupción

Sin condena. Existen docenas de políticos procesados por hechos de corrupción pero solamente el ex senador Víctor Bogado fue condenado. Otros que están en la mira son los diputados Tomás Rivas, Miguel Cuevas, y Carlos Portillo, además del ex senador Óscar González Daher, y el ex fiscal General Javier Díaz Verón. La Justicia tiene la ardua tarea de devolver la fe a la ciudadanía, y mostrar con hechos que se puede vencer a la impunidad.



Erradicar la narcopolítica

Amenaza. Desde hace lustros que el narcotráfico es apuntado como financista de los políticos pero los partidos siguen poniendo trabas al control del origen del dinero utilizado en las campañas. Hoy incluso un diputado, Ulises Quintana de la ANR, está preso por supuesto vínculos con el narcotráfico. La clase política tiene el reto de erradicar de sus filas a aquellos vinculados al crimen organizado y así recuperarse del descrédito.