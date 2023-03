Derrota de los Yacaré XV

El combinado nacional pudo hacer poco ante un alto nivel expuesto por el representante argentino, sumando su tercera derrota en la competición internacional, en la que llegó a ganar otros dos compromisos.

En la primera parte el elenco albiceleste cerró arriba por 20 a 5, mientras que en la complementaria amplió su victoria para alcanzar puntaje ideal en la competencia con 5 triunfos obtenidos.

PLANO LOCAL. Hoy se disputa la tercera fecha del torneo Apertura de la Unión Paraguaya de Rugby (UPR).

Los duelos son: Santa Clara Rugby Club vs. Jabalíes Rugby en cancha de Santa Clara a las 16:30; Cristo Rey Rugby Club vs. Asunción Rugby Club en cancha de Luque desde las 16:30 y San José Rugby Club vs. Luque Rugby Club en el Héroes de Curupayty desde las 19:00.