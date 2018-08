Denuncian que más de 30 líneas no aplican horario nocturno ampliado

Tensión. Rostros de cansancio, producto del trabajo; no saben la hora ni si aparecerá el colectivo que los llevará a casa.

Trabajadores gastronómicos de la Manzana T de Asunción, al finalizar su jornada laboral a la medianoche, quedan cinco horas en algún lugar o en una estación de servicios a la espera del primer colectivo del día que les lleve a su casa porque a la noche y madrugada ya no circulan las líneas de transporte. En el barrio Itapytapunta, los estudiantes de la Facultad de Filosofía se retiran del aula antes de que terminen las clases, porque cerca de las 21.00 pasa el último colectivo que los llevará hacia la ciudad metropolitana donde residen.

Son duras realidades expuestas en dos videos elaborados por el senador Paraguayo Cubas, quien entrevista a usuarios del transporte colectivo.

El legislador cuestiona severamente el sufrimiento al que se somete a los pasajeros, y critica la ayuda estatal por 100.000 millones de dólares a empresas para renovar los ómnibus y que en contrapartida se deja abandonado a los pasajeros a la noche.

Los dos videos del senador Cubas tuvieron una masiva adhesión. La primera filmación con pasajeros de la Línea 37 B, interno de Asunción, que resultaron ser estudiantes, tuvo 114.000 reproducciones, y el momento de la emisión en vivo fue seguido por más de 2.000 personas, generándose 2.300 comentarios. El segundo video, con trabajadoras del Lido Bar, en la Manzana T, tuvo 29.800 reproducciones. En las entrevistas, los pasajeros apoyaron la idea de realizar movilizaciones de reclamo por un transporte público nocturno.

Embed

La quinielera que está en Colón y Oliva comentó al legislador que las Líneas 12 y 27 son las que aún tienen servicios después de las 22.00, y el resto de las empresas que pasan por esa concurrida esquina ya dejan de funcionar. En la Línea 37 B, Cubas recibió los relatos de jóvenes que estudian a la noche. Uno comentó que cuenta con un colectivo hasta las 20.00, por lo que debe salir antes del Cemupe, en el barrio Sajonia, donde estudia. “Si te pasa el último colectivo, amóntema”, precisó.

Otro joven comentó que vive en Mariano Roque Alonso y tiene colectivo hasta las 20.00, por lo que sale de la Facultad de Filosofía antes. Otra pasajera dijo que vive en Villa Hayes, tiene ómnibus hasta las 21.40, luego ya debe tomar un taxis que sale como G. 15.000.

SECTOR GASTRONÓMICO. En la filmación en el bar, trabajadoras gastronómicas mencionaron que todos los que activan en ese sector sufren por la falta de colectivos a la noche-madrugada, y que la mayoría sale a las 24.00 o 1.00, y que el único bus que circula es la Línea 18 rojo.

Las trabajadoras comentaron al senador que si no les vienen a buscar, se quedan a esperar que pase el primer colectivo, el de las 5.00. Una de las cocineras aborda la Línea 18 y baja en 4 Mojones, “una zona roja”, comenta, y ahí aborda un taxis, que le cuesta G. 20.000, en caso de que no aparezca la Línea 31. Menciona que ir hasta el trabajo también le cuesta mucho, porque domingos y feriados no funciona la Línea 15-1 y escasea la Línea 31, por lo que sale una hora antes a esperar el colectivo.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS. En el Viceministerio de Transporte (VMT), encargado de las líneas intermunicipales de la Gran Asunción, señalan que tras una encuesta hecha meses atrás a pasajeros nocturnos, se ajustaron los pliegos de bases y condiciones, ampliando el horario de salida del último bus entre las 23.00 y las 24.00. Apuntaron que en los contratos que regían durante la entonces Setama, el horario de circulación iba hasta las 22.00.

En el VMT a la vez indican que en los últimos controles realizados durante el presente año se observaron que las empresas permisionarias del VMT prestan 20 horas de servicio (de lunes a viernes, de 4.00 a 24.00) y los fines de semana de 21.00 de servicio (4.00 a 1.00 am).

Según datos del VMT son 37 líneas de transporte, que circulan por cinco corredores, que trabajan en horario nocturno extendido (ver infografía). Representan un 90% de las líneas habilitadas.

En cambio, los relatos de pasajeros al senador Cubas y los que se emiten siempre en redes sociales y medios de comunicación, apuntan a que solo unas cuatro empresas de ese amplio listado aplican un horario ampliado nocturno.