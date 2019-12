Denuncian que Fiscalía dilata casos de obras abandonadas

En el 2016 firmó contrato con la empresa Conserpar del Ing. Rigoberto Vicencini a un plazo de ejecución de 240 días. La obra sobre Boquerón no avanzó y quedó abandonada por años. Sin embargo, tras la denuncia radicada por Daysi Irala, el 7 de mayo de este año, contra el intendente Alejandro Urbieta por lesión de confianza, se reiniciaron los trabajos con apoyo de maquinaria del Comando de Ingeniería. Luego volvió a parar hasta la fecha, quedando un canal abierto de 1.200 metros hasta el Club Hípico.

“Cada semana averiguo en la Unidad Fiscal de Silvia González cómo está el caso y lo único me indicaron es que el 15 de noviembre verificaron la obra, pero no hay un acta de esa verificación. Creo que la Fiscalía está dilatando el tema para no imputar a Urbieta”.

El jefe comunal había logrado la aprobación de la Junta Municipal para un préstamo de G. 4.312.175.372, luego amplió el monto a G. 8.199.571.925 con el sistema de pago plurianual 2016 y 2.017, para la construcción de cuatro proyectos de empedrado y desagüe pluvial en diferentes calles, incluyendo la Avenida Boquerón, según documentos.

CONTRAPARTE. Por su parte, la fiscala Silvia González indicó que hay dos denuncias radicadas por Irala y que solo una está a su cargo y que se refiere al Contrato 23/13 que abarca la Avda. Pinedo y Queirós Candia, obra ya concluida.

Explicó que la obra de dicha avenida, que es reclamada por la recurrente, fue a parar en la unidad de la agente fiscal Estela Mary Cano, de Delitos Económicos de Asunción. “Yo ya no tengo participación en este caso, es la colega de Asunción la que investiga”, señaló González.

Entre otras obras no ejecutadas, figura también la calle Asunción entre Juana de Alonso y Merarda de Ortellado, en el barrio Inmaculada. Según los datos extraoficiales, la Municipalidad ya habría desembolsado el 70% a 80% del costo del paquete a la empresa de Vicencini. El Ing. Arsenio Domínguez, secretario de obras de la Comuna, informó que la obra proseguirá cuando se reciba el desembolso de royalties de Hacienda.