Denuncian intento de ocupación de reserva en Concepción

Las ex tierras de la estancia Ybú transferidas a la Municipalidad de Concepción están siendo ocupadas por 400 familias aproximadamente que ya formalizaron como asentamiento San Miguel. Sin embargo, otro grupo de sintechos que responde al intendente municipal también pretende ingresar.

Desde ayer varias familias, cuyos líderes responden al intendente Alejandro Urbieta, se apostaron en la entrada principal del asentamiento San Miguel, donde los ocupantes actuales prohibieron la entrada. “Nosotros no vamos a permitir el ingreso de otro grupo, acá ya no hay terreno más que la reserva boscosa, que no vamos a permitir que lo ocupen”, señaló Daysi Silguero, líder de los sintechos.

Destacó que las familias son enviadas por el intendente Alejandro Urbieta valiéndose de los líderes de barrio que responden a él. Dijo que ya pasaron mucho sacrificio por el asentamiento, que gastaron mucho dinero en el mejoramiento y apertura de calles y que no permitirán que de arriba pretendan ingresar por cuestiones políticas.

Por su parte, Ramona Mazzacote, líder del barrio San María, dijo que acompaña a las familias sin techo que se acercaron a pedirle apoyo para buscar un pedazo de tierra. “Nadie nos dijo para venir acá, solo nos acercamos a este lugar para conversar y conseguir un pedazo de tierra a estas familias”, dijo la dirigente.

Sin embargo, un audio del intendente Urbieta reconoce que hay excedente de tierra en el lugar destinado a familias humildes y que les dijo que vayan a conversar y conseguir para sus viviendas.

Directivos de la estancia Ybú entregaron 84 hectáreas a la Municipalidad de Concepción a cambio de impuestos por varios años, de las cuales 27 son destinadas al Ministerio de Defensa para la ampliación de la pista de aviación militar. La ocupación se dio en marzo de este año. JR