Denuncian inacción de Policía tras robos

Wilma Colmán, una ciudadana de la localidad de Villa Hayes, denunció que no tiene respuesta de parte de las autoridades, ya que entraron a robar dos veces en 15 días en su local recientemente habilitado. Dijo que inclusive dio pistas de quiénes serían los asaltantes, pero la Policía le respondió que no pueden hacer nada. Ya hizo varias denuncias por los casos. Adelantó que irá a la Fiscalía.

“Es la segunda vez que me están entrando en el negocio, donde vivo. Rompieron la ventanilla, se llevaron mis placas a inducción. Hace dos semanas ya se llevaron más cosas, una licuadora, una centrifugadora, una caja de libros, me vaciaron la heladera, me violentaron la puerta”, se lamentó.