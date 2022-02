Denuncian a Giuzzio

“Lo sucedido con el ex ministro del Interior no debe acabar solo con su destitución del cargo. Debe ser investigado, y como ciudadano me veo en la obligación de formular denuncia contra el mismo. Esta es la única manera de que el Ministerio Público lo investigue, ya que de oficio dudo”, sostuvo Tuma.

“No puede el ministro alegar desconocimiento de los antecedentes del mismo”, dijo en relación a Espíndola, quien se acercó a Giuzzio como empresario, y a finales de diciembre le prestó un vehículo de su propiedad para ir de vacaciones. Es propietario de empresas como Ombu y Black Eagle, donde se sospecha que en el lugar, además de blindajes, se fabricaban compartimentos de doble fondo para mover drogas.