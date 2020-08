Demandados por RGD dicen que este maneja a su antojo al Ministerio Público

Más víctimas se atreven a hablar sobre los casos que enfrentan con el ex dirigente deportivo Ramón González Daher (RGD). Esta vez, indican que pese a que tienen todo avalado de que no son estafadores, el inconveniente es su influencia política y económica, “porque se pasa manejando a su antojo al Ministerio Público”.

Gabriel y Tania Villalba enfrentan procesos con RGD, luego de que sus cheques hayan caído en manos del ex dirigente. Esos cheques diferidos fueron entregados a una azucarera en Fernando de la Mora, como parte de pago de azúcar, pero por alguna razón, fueron a parar con Ramón, pese a que no habían ninguna relación con él. Fueron imputados en el 2014 y acusados por presunta estafa al hermano del ex senador Óscar González Daher.

“Sin tener fundamentos, primero imputan, y al intentar cambiarla la versión de la denuncia, arrimando las pruebas, ellos cierran los ojos y tapan los oídos y elevan las causas a juicio oral”, sentenció la abogada Cynthia Miranda.

Al parecer, Azucarera Iturbe, con la que trabajaban los denunciados, tenía deudas con RGD y le transfirió sus cheques diferidos. Detallaron que Ramón al hacer la denuncia en Fiscalía, ni siquiera explicó cuál es la relación con Gabriel y Tania. “Se dedica solamente a decir: Estos son los cheques y esto quiero que se cobre. Encima hace que la causa caiga en Luque, dice que mis clientes fueron a su oficina en Luque, pero siempre cae en contradicciones”, explicó Miranda.

Además, según la defensora, “si una persona normal es capaz de entender, no podemos creer cómo la Fiscalía y el Juzgado no son capaces de ver. Evidentemente se nota la mano de ellos”, calificó.

TIEMPO PARA BENEFICIO. Detallaron que Ramón y sus abogados realizan dilaciones en el proceso para ganar tiempo y lograr cobrar el dinero. “En lo penal la gente puede irse a la cárcel y entonces ellos extorsionan y la gente cede a los chantajes”, citó. Pese a todo, refirieron que les pone alegres que las causas -dos de Gabriel y una de Tania- vayan a juicio oral y público, porque se sienten más respaldados.

“No van a poder hacer a su antojo lo que estaban haciendo durante todo el proceso, porque están alargando”, aseguró Miranda. Alegan que por influencia van suspendiendo audiencias, ya que siempre dan alguna versión o llevan certificados no avalados por Salud, o buscan algún juez de confianza.

Inclusive, la única vez que el entonces defensor de los Villalba, Víctor González Arza, por cuestión personal no pudo llegó a la audiencia, pero envió otro en reemplazo, el Tribunal les revocó el poder de elegir a su abogado de confianza, hecho apelado e incluso llevado a la Corte por acción de inconstitucionalidad.