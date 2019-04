Demanda de carne de pollo aumenta en el mercado interno

“Hay un incremento de la demanda y también un aumento de la faena. Se ha potenciado un poco el mercado local”, comentó.

No obstante, reconoció que la exportación ha disminuido, lo cual se explica con la reducción de la producción de aquellos productos demandados en el exterior, que difieren de los consumidos a nivel local.

“Es un producto que acá prácticamente no se utiliza, pero le dan allá mucho valor, hubo una menor demanda por eso”, señaló. Esto, sumado al aumento de la demanda interna, impactó en las exportaciones porque la industria prefiere dedicarse al mercado local, principalmente, porque los precios son más convenientes.

“A nivel local los precios son más competitivos. Afuera no tenemos mercado prémium”, añadió. De todas maneras, la intención siempre es fortalecer el producto de exportación y abrir más mercados, de mejores precios.

Sin embargo, los referentes del sector son conscientes de que ese proceso corresponde a largo plazo. “Tenemos que cumplir con un montón de normas internacionales, Pollos Kzero está haciendo una enorme inversión para tener todas las calificaciones”, dijo.

Con respecto a los precios de la carne de pollo a nivel local, Zubizarreta indicó que son bastante estables, especialmente al comparar con la carne bovina. “Los precios no bajaron, hay una mayor demanda, pero el precio del pollo no es muy elástico. No es que porque haya más consumo que aumenta, es bastante estable durante el año”, afirmó.

Justamente la estabilidad del precio es un factor fundamental que se considera al analizar la preferencia del consumidor por encima de otro tipo de carne, principalmente la vacuna. Luego, al tomarle el gusto, los clientes permanecen, dijo. El paraguayo hoy día consume 20 kilos de pollo por persona por año, sin tener en cuenta el contrabando, recordó.